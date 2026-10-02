Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος της 13χρονης κόρης του ηθοποιού Τσαντ Λόου

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Γνωστοποιήθηκε η αιτία θανάτου της Φιόνα Χέπλερ, κόρης του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσαντ Λόου και της παραγωγού Κιμ Πέιντερ.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έφερε στο φως το περιοδικό People, η 13χρονη έδωσε τέλος στη ζωή της την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Η οικογένεια ανακοίνωσε την απώλεια της Φιόνα λίγες ώρες αργότερα, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Cause of Death Revealed for Chad Lowe’s 13-Year-Old Daughter Fiona https://t.co/17P9EuWjet — People (@people) October 1, 2026

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα. Ήταν ένα τρυφερό κορίτσι, έξυπνο, δημιουργικό και λάτρευε τον χορό», ανέφερε. «Στην πραγματικότητα, ήταν το φως της ζωής μας. Ο θάνατός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας, καθώς και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε ενώ στη συνέχεια παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη αμερικανική γραμμή βοήθειας 988 Suicide & Crisis Lifeline χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θάνατο της 13χρονης.

Chad Lowe's 13-year-old daughter died by suicide, the County of Los Angeles Medical Examiner has concluded https://t.co/MwDnaOl2k8 🔗 pic.twitter.com/HtLOorPHmd — Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2026

Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.

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