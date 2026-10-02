«Βολιδα» τηλεθέασης από τον Alpha την Πέμπτη (1/10) χάρη και στο Ελλάδα-Ολλανδία 

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Πρωτομηνιά με εντυπωσιακή επίδοση έκανε ο Alpha το μερίδιο του οποίου εκτοξεύτηκε στο 18,7% χάρη στην υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών το βράδυ στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League.
Από τον ανταγωνισμό περισσότερο επηρεάστηκε το Mega, η δυναμική του οποίου περιορίστηκε κατά σχεδόν τρείς ποσοστιαίες μονάδες.
Τη δεύτερη θέση στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τη Nielsen, μοιράστηκαν ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ, καθώς και οι δύο είδαν μεταβολές στα μερίδια τους με θετικό πρόσημο- με μεγαλύτερη εκείνη του καναλιού του Αμαρουσίου.
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