ΕΡΤ: Στην αφετηρία για την υλοποίηση της σειράς «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» για τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου

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Το φιλόδοξο σχέδιο μεταφοράς του θεατρικού «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» (εκδ. Νίκας) του Χριστόφορου Χριστοφή, για τον παγκόσμιο Έλληνα αρχιμουσικό Δημήτρη Μητρόπουλο- χαρακτηρισμένο και «ιεροφάντη της μουσικής- στην τηλεόραση, απέχει μερικές ημέρες από την έναρξη του.

Η αποτύπωση στο χαρτί μιας συναρπαστικής ζωής, σαν ανεμοστρόβιλος, που απλώθηκε σε κάτι παραπάνω από έξι δεκαετίες λαμβάνοντας παράλληλα διαστάσεις εποποιΐας, μετασχηματίζεται σε τολμηρό σχέδιο για την τηλεόραση με μορφή μίνι σειράς, κύκλου 10 επεισοδίων με προορισμό κατ΄αρχήν την ιντερνετική πλατφόρμα ERTFLIX της ΕΡΤ με την ελεύθερη πρόσβαση.

Η σειρά παρακολουθεί την ζωή του σπουδαίου Έλληνα αρχιμουσικού από τα πρώτα παιδικά χρόνια του έως το θάνατο του στο Μιλάνο το 1960, δίνει την έκταση του εγχειρήματος στο topontiki.gr ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιώργος Παπαθεοδώρου («Sinatra! Eternity») ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Καλογερόπουλο σκηνοθετούν το τηλεοπτικό δραματικό αφήγημα.

Η πλοκή της σειράς διαδραματίζεται «σε μία Ευρώπη, που χάθηκε μέσα στους Παγκόσμιους Πολέμου, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις οποίες έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του ο Μητρόπουλος», σημειώνει ο Γιώργος Παπαθεοδώρου.

«Στην ιστορία εμφανίζονται σημαντικά πρόσωπα της Τέχνης και της Διανόησης της Ευρώπης, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και του Μεσοπολέμου και αρκετοί σημαντικοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», προσθέτει ο σκηνοθέης.

Στα επεισόδια της σειράς μαζί με τη ζωή του παγκοσμίου φήμης Έλληνα μαέστρου ξεδιπλώνονται επίσης οι ζωές των Άλμα Μάλερ, χήρα του αυστριακού συνθέτη Γκούσταβ Μάλερ, την ημιτελή 10η Συμφωνία του οποίου είχε την διακαή επιθυμία να ολοκληρώσει ο Μητρόπουλος.

Ο Έλληνας μαέστρος, συνέδεσε βαθιά το όνομα του με την ερμηνεία των έργων του Μάλερ και υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του, πραγματοποιώντας ιστορικές εκτελέσεις της ημιτελούς 10ης Συμφωνίας του συνθέτη με την περίφημη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.

Εκεί, στους «Ανεμοστρόβιλους του πεπρωμένου» θα είναι και ο Αμερικανός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και μουσικός παιδαγωγός Λέοναρντ Μπέρνσταιν.

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος υπήρξε μέντορας, ευεργέτης και βαθύς επηρεαστής του νεαρού τότε Λέοναρντ Μπερνστάιν, σε μια σχέση που σημαδεύτηκε από μουσικό θαυμασμό, βαριά προστασία αλλά και μια πολυσυζητημένη, θυελλώδη προσωπική και επαγγελματική δυναμική.

Η σειρά παρακολουθεί επίσης τις ζωές μορφών του Πνεύματος παγκόσμιας ακτινοβολίας οι οποίες έμελλε να έχουν κοινή διαδρομή με εκείνη του χαρισματικού Έλληνα μαέστρου, μεταξύ των οποίων ο αποκαλούμενος «Γκαίτε του 20ου αιώνα», Τόμας Μάν, ο γιός του, Κλάους Μαν, εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της γερμανόφωνης «λογοτεχνίας της εξορίας», έπειτα από την άνοδο των Ναζί στην εξουσία το 1933, και του Φέλιξ, «μιας αινιγματικής φυσιογνωμίας- πρόσωπο κάπως φανταστικό που έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Μητρόπουλου καθώς ήταν κάτι μεταξύ μπάτλερ, οικονόμου και γραμματέας του, και μέσα από εκείνον παρακολουθούμε τα γεγονότα. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος σε κάποιες περιπτώσεις», εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Ξεχωριστά σημεία αυτής της «τοιχογραφίας» συνιστούν- κατά τον Παπαθεοδώρου- τα παιδικά χρόνια του Μητρόπουλου όταν οι οικογένεια του αποφάσισε να τον στείλει σε δάσκαλο μουσικής, η συνάντηση με την Άλμα Μάλερ και τον Μπέρνσταϊν. «Καταγράφουμε επίσης τον απόπλου του τελευταίου υπερωκεάνιο που έφυγε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από την Ευρώπη για τις ΗΠΑ. Το ΄42 το ιστορικό πλοίο «Νέα Ελλάς» των αδελφών Γουλανδρή σάλπαρε από Λισαβόνα για Νέα Υόρκη για τελευταία φορά και είχε μεταξύ των επιβατών του πολλούς φίλους του Μητρόπουλου», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Γυρίσματα, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν το αργότερο στο τέλος Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Κάννες, Νέα Υόρκη, Βερολίνο, ορισμένα στη Βιέννη και επίσης ορισμένα στο Σιάτλ. «Στα συνολικά 60 γυρίσματα της σειράς, έχουμε περίπου δύο εβδομάδες εκτός έδρας», αναφέρει ο εκ των σκηνοθετών. Σε αυτό το σημείο εξηγεί ότι η νέα ψηφιακή τεχνολογία Εικονικής Πραγματικότητας (VR) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο τουλάχιστον στην δημιουργία περιβάλλοντων και χώρων που σήμερα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν και δίνει την δυνατότητα να αναπτυχθεί η ατμόσφαιρα της εποχής στην οποία είναι ενταγμένη η ιστορία.

Ο Στράτος Σωπήλης, καλλιτέχνης με θεατρική και μουσική παιδεία, θα είναι ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Την Άλμα Μάλερ θα κάνει η Κατερίνα Μισιχρόνη, η οποία είναι η νέα Πρωθιέρεια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περιόδου.

Ο Αργύρης Πανταζάρας θα υποδυθεί τον Κλάους Μάν και ο Δημήτρης Μαύρος θα είναι ο Φέλιξ. Τον κομβικής σημασίας ρόλο του πατέρα του Δημήτρη Μητρόπουλου έχει ο Θοδωρής Γράμψας. Παίζουν επίσης μεταξύ άλλων οι Κυριακή Υψηλάντη και η Αγγέλα Σιδηροπούλου.

Η σειρά «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» έχει μικρή χρονική απόσταση από την μεγάλου μήκους «Sinatra! Eternity», μια διεισδυτική καλλιτεχνική ματιά σε μια κρίσιμη περίοδο της «Φωνής» που ο Παπαθεοδώρου σκηνοθέτησε από κοινού με τον Μάικλ Όμπλοβιτζ. Πρόκειται για απλή σύμπτωση ή μορφές της παγκόσμιας μουσικής ασκούν ιδιαίτερη έλξη στον σκηνοθέτη;

Έχουν σημασία τα πρόσωπα για τον Γιώργο Παπαθεοδώρου κυρίως όμως τα ιστορικά γεγονότα. «Μου αρέσει να έχω «πατήματα»», λέει. Όμως τονίζει ότι αυτό το «στέρεο έδαφος» μπορεί να είναι και επικίνδυνο. «Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μεγάλοι γνώστες του βίου και του έργου προσωπικοτήτων/μορφών όπως ο Σινάτρα ή ο Μητρόπουλος. Οπότε τα λάθη, που μπορεί να σε περιμένουν «στη γωνία», δεν επιτρέπονται», εξηγεί ο σκηνοθέτης. Πριν φθάσει στο σημείο αφετηρίας υλοποίησης του σχεδίου «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου», ο Παπαθεοδώρου έκανε έρευνα διάρκειας δύο ετών. «Οδηγός μας πάντα ήταν και είναι ο Χριστοφής», σημειώνει.

Στη σειρά, παραγωγής τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει η Κατερίνα Μαραγκουδάκη και τα σκηνικά έχει αναλάβει η Άσι Δημητροπούλου. Η μουσική επιμέλεια της σειράς είναι των Πάνου Δέρβου και Νάσου Σωπύλη.

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