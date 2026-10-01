Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση – «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

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Αυλαία έριξε χθες (30/9) το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, κυριαρχώντας στα νούμερα τηλεθέασης, ενώ σε τέταρτο, έφτασε μέχρι το εντυπωσιακό 38.3%.
Το τελευταίο επεισόδιο σημείωσε στο δυναμικό σύνολο, μέσο όρο 33,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό, καθώς ακολούθησαν με μεγάλη διαφορά οι «Φόνοι στο καμπαναριό» με ποσοστό 18.6.
Σχετικά με το γενικό σύνολο, δε, η δραματική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε στο τέλος της, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28,7% ενώ κατόρθωσε να φτάσει σε τέταρτο μέχρι 33.9%.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ριφιφί – 33,2%
Φόνοι στο καμπαναριό – 18,6%
Κάμπινγκ –10,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 10,4%
Κρίνο και αγκάθι – 9,2%
First Dates – 9%
Δυο μαύρα πουκάμισα – 8,2%
Μπλε Ώρες – 5,7%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ριφιφί – 28,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,9%
Φόνοι στο καμπαναριό – 14,8%
Μπλε Ώρες – 14,5%
Κρίνο και αγκάθι – 13,4%
Δυο μαύρα πουκάμισα – 12,7%
Κάμπινγκ – 9,1%
First Dates – 7,3%
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