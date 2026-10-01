Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση – «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

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Αυλαία έριξε χθες (30/9) το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, κυριαρχώντας στα νούμερα τηλεθέασης, ενώ σε τέταρτο, έφτασε μέχρι το εντυπωσιακό 38.3%.

Το τελευταίο επεισόδιο σημείωσε στο δυναμικό σύνολο, μέσο όρο 33,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό, καθώς ακολούθησαν με μεγάλη διαφορά οι «Φόνοι στο καμπαναριό» με ποσοστό 18.6.

Σχετικά με το γενικό σύνολο, δε, η δραματική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε στο τέλος της, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28,7% ενώ κατόρθωσε να φτάσει σε τέταρτο μέχρι 33.9%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ριφιφί – 33,2%

Φόνοι στο καμπαναριό – 18,6%

Κάμπινγκ –10,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 10,4%

Κρίνο και αγκάθι – 9,2%

First Dates – 9%

Δυο μαύρα πουκάμισα – 8,2%

Μπλε Ώρες – 5,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ριφιφί – 28,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,9%

Φόνοι στο καμπαναριό – 14,8%

Μπλε Ώρες – 14,5%

Κρίνο και αγκάθι – 13,4%

Δυο μαύρα πουκάμισα – 12,7%

Κάμπινγκ – 9,1%

First Dates – 7,3%

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