Νοσοκομείο Νίκαιας: Χρωστούν πάνω από 16.500 ρεπό στους εξαντλημένους εργαζομένους – Μόνο με υπερεργασία βγαίνουν οι βάρδιες

Takeaways by to pontiki AI Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Νίκαιας καταγγέλλει ότι το προσωπικό του ιδρύματος έχει συσσωρεύσει περισσότερα από 16.500 οφειλόμενα ρεπό.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας και εντατικοποίηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

Ο Σύλλογος προγραμμάτισε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και άμεσο σχέδιο αποκατάστασης των οφειλόμενων ρεπό.

Η Γ΄ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου παραμένει κλειστή παρά την ανακαίνισή της, λόγω έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού για τη στελέχωσή της.

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Περισσότερα από 16.500 είναι τα συνολικά οφειλόμενα ρεπό των υγειονομικών στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ σε κάποια τμήματα ο αριθμός αυτός ξεπερνάει 1.000.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξάντληση του προσωπικού και την υποστελέχωση των υπηρεσιών, που συνεχίζεται ακάθεκτη από όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις. Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Νίκαιας που έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 13:00 παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο της διοίκησης του δημόσιου θεραπευτηρίου.

Σύμφωνα με το σωματείο μπορεί η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να πανηγυρίζουν για το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», ωστόσο η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό, δουλειά με ένα ρεπό την εβδομάδα, εξαντλητικές μονοβάρδιες, δουλειά πρωί- νύχτα και απόγευμα- πρωί.

Έτσι βγαίνει η δουλειά στο νοσοκομείο, με την εντατικοποίηση και την υπερεργασία του λιγοστού και εξουθενωμένου προσωπικού.

Αποκαλυπτικό παράδειγμα της κατάστασης είναι η Γ΄ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου, που αν και ανακαινισμένη παραμένει κλειστή γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να την στελεχώσει.

Χρωστούν πάνω από 16.500 ρεπό

Τα οφειλόμενα ρεπό συνολικά πάνω από 16.500 και σε κάποια τμήματα πάνω από 1.000, αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξάντληση του προσωπικού και την υποστελέχωση των υπηρεσιών, που συνεχίζεται ακάθεκτη από όλες τις ως τώρα κυβερνήσεις.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που όχι μόνο παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Υγειονομικοί που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν αδιάκοπα, στερούμενοι το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και την οικογενειακή ζωή», τονίζει στην ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων.

Οι υγειονομικοί ζητούν:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ειδικά στη νοσηλευτική.

Να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων ρεπό.

Να σταματήσουν τώρα οι μονοβάρδιες.

Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Συμπερασματικά οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου της Νίκαιας ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να ξεκουράζονται, να ζουν με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.

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