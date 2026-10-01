Μηνύματα Μητσοτάκη σε βουλευτές και Ντόρα, η «αρεστή» Interview, ο Σκέρτσος στον κόσμο του, η παρέα Τζιτζικώστα – Δένδια και η γραμμή Δούκα – Σάντσεθ

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Καλημέρα σας

Από το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο κρατάμε τα –όχι τόσο γενναία– μέτρα για τα ενεργειακά και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αλαζόνες γαλάζιους παράγοντες, αλλά και την… Ντόρα Μπακογιάννη.

Στους πρώτους είπε πως ο δημόσιος λόγος υπουργών και βουλευτών πρέπει να είναι «μετρημένος, ενιαίος και ακριβής».

Στην Ντόρα ξεκαθάρισε ότι, μέχρι να τους κρίνουν οι πολίτες, είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις ατομικές συμπεριφορές των υπουργών και βουλευτών του.

Κι όλο αυτό δεν ακούστηκε σαν μία ήπια και τυπική τοποθέτηση. Ο Μητσοτάκης φάνηκε οργισμένος με τους πρώτους και ενοχλημένος από τις παραινέσεις της Μπακογιάννη. Οι πρώτοι ξεκίνησαν ένα θέμα, η Ντόρα το συντηρεί και ο λογαριασμός που φτάνει στο Μαξίμου από τις κυλιόμενες λέει απώλειες ακόμα και μίας μονάδας – και δεν είναι να χάνονται μονάδες από αυτογκόλ.

Το γεγονός ότι ο Κώστας Μπακογιάννης αναμόχλευσε το θέμα με τις συμπεριφορές και επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων το 2028 είναι προς αποκωδικοποίηση στο Μαξίμου.

αναμόχλευσε το θέμα με τις συμπεριφορές και επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων το 2028 είναι προς αποκωδικοποίηση στο Μαξίμου. Κάποιοι μιλούν για προεόρτια «στάσης», συνδέοντας όλες τις κινήσεις. Πιθανόν, όμως, και να υπερβάλλουν. Κι εδώ χρειάζεται η αρετή της υπομονής για να καταλάβουμε τι ακριβώς (μπορεί να) συμβαίνει. Εμείς, άλλωστε, γιατί να μην περιμένουμε; Αγωνία για θέση στο Επικρατείας δεν έχουμε, άρα χαλαρά κι αναμονή. Θα έχει γούστο…

Ιστορίες για ΠΑΣΟΚ και… Interview

Επί μήνες το ΠΑΣΟΚ είχε σημαία τον… αντιδημοσκοπικό αγώνα. Και τι δεν ακούσαμε όσο διάστημα εμφάνιζε καθοδική τάση στις μετρήσεις, βλέποντας την ίδια ώρα τον Τσίπρα να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση και μάλιστα καθαρά. Ότι οι εταιρείες στη χώρα είναι πολλές και κάνουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό γκάλοπ. Ότι δεν είναι αξιόπιστες, ότι παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης και άλλα τέτοια ωραία.

Ώσπου ήρθε «ο καιρός κι οι βουρλισμένοι χρόνοι», που λέει κι ο Μπακιρτζής, και η Χαριλάου Τρικούπη με τα στελέχη της αποθεώνουν όχι γενικά τις δημοσκοπήσεις, αλλά τις… αρεστές δημοσκοπήσεις και μόνον! Όπως αυτή της εταιρείας Interview, που ετοιμάζονταν να την κάνουν σημαία για την προχθεσινή δημοσκόπηση, αλλά προέκυψε η καταγγελία στο ΕΣΡ – ότι δηλαδή η έρευνα ήταν έτοιμη πριν καν… ολοκληρωθεί!

Αλήθεια, κάτι πληροφορίες ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είχαν συναντήσεις το καλοκαίρι με δημοσκόπους (ή και με κυβερνητικά στελέχη για τις δημοσκοπήσεις) πόσο αληθεύουν άραγε; Συζήτησαν μόνο για… ποιοτικά στοιχεία ερευνών, ώστε να φτιάξουν στρατηγική, ή η κουβέντα πήγε και πιο πέρα; Πες κι εσύ, Παναγιώτη…

(ή και με κυβερνητικά στελέχη για τις δημοσκοπήσεις) πόσο αληθεύουν άραγε; Συζήτησαν μόνο για… ποιοτικά στοιχεία ερευνών, ώστε να φτιάξουν στρατηγική, ή η κουβέντα πήγε και πιο πέρα; Είναι αλήθεια ότι διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ γύριζαν εδώ κι εκεί και εξέφραζαν μία… περίεργη σιγουριά ότι στην επόμενη μέτρηση της εταιρείας το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο;

Ο Σκέρτσος στον κόσμο του

Και ενώ ο κόσμος καίγεται με την ακρίβεια, τα καύσιμα και τόσα άλλα προβλήματα, ο Άκης Σκέρτσος επιμένει να ασχολείται με θέματα όπως το… Kids Wallet, για την πρόσβαση των παιδιών στα social media. Χιλιοειπωμένο το θέμα και, σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται να ασχολείται ολόκληρο υπουργικό την ώρα που η κοινωνία περιμένει να ακούσει μέτρα που θα την ανακουφίσουν.

Αυτή την αναντιστοιχία της αντίληψης του Σκέρτσου με τις ανησυχίες και τις προσδοκίες της κοινωνίας την έχουν εντοπίσει κάποιοι συνεργάτες του Μητσοτάκη. Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης πρωθυπουργικός σύμβουλος (εκ της δημοσιογραφίας ορμώμενος) εξέφρασε με γραπτό μήνυμα προς τον Μητσοτάκη την αντίρρησή του να εμφανιστεί στο υπουργικό και να αναλώνεται στο Kids Wallet. Κατά λάθος, το μήνυμα, που έγινε για λίγο θεατό και προκάλεσε πανικό, επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν και σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Σκέρτσο στο Μαξίμου.

Ο Μητσοτάκης δεν απέρριψε εντελώς την εισήγηση Σκέρτσου, αλλά έκανε απλώς μία αναφορά 10 δευτερολέπτων…

Ο Τζιτζικώστας ξαναχτύπησε και… εκθέτει τις παρέες του

Μου έκανε εντύπωση η εμφάνιση του Απόστολου Τζιτζικώστα την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ – μία εμφάνιση που μάλλον δεν έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο το Μαξίμου. Ο κοινοτικός επίτροπος είπε ότι η Ευρώπη έχει δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να πάρουν και μόνα τους μέτρα, την ώρα που η κυβέρνηση επικαλείται συχνά τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς για να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να κινηθεί περισσότερο. Ακόμα και η αντιπολίτευση πιο ήπια την πάει την κυβέρνηση!

Στη γαλάζια πιάτσα κάποιοι συνδυάζουν τις διαφοροποιήσεις του Τζιτζικώστα με την πολλή παρέα που κάνει τελευταία με τον Νίκο Δένδια. Και ο νοών νοείτω…

Γραμμή Μαδρίτης για τον Δούκα

Μια ενδιαφέρουσα γραμμή επικοινωνίας με τον Πέδρο Σάντσεθ έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα ο Χάρης Δούκας και μάλλον δεν είναι τυχαία. Ο δήμαρχος Αθηναίων παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα γίνονται στην Ισπανία, όχι μόνο για τη στεγαστική πολιτική – βρέθηκε άλλωστε και στη Μαδρίτη – αλλά και για το πολιτικό μοντέλο που έχει διαμορφώσει ο Ισπανός πρωθυπουργός. Και υπάρχει λόγος. Η συνεργασία διαφορετικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, αντί της αέναης μάχης για το ποιος θα εξαφανίσει τον διπλανό του, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις απόψεις που έχει εκφράσει ο Δούκας για την ελληνική Κεντροαριστερά.

Η Μαδρίτη, επομένως, δεν προσφέρει μόνο φωτογραφίες και διεθνείς επαφές. Προσφέρει και ένα πολιτικό παράδειγμα που ο Δούκας θα ήθελε να συζητηθεί περισσότερο στην Αθήνα. Και πιθανότατα ακόμη περισσότερο μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Η Coffee Island κάνει…hopping σε όλο και περισσότερες αγορές

Σε μπαράζ νέων ανοιγμάτων στο εξωτερικό βρίσκεται η γνωστή αλυσίδα Coffee Island . Ήδη έχουν υπογραφεί δύο νέες συμφωνίες συνεργασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας στη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, με τις σχετικές διαδικασίες να ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για δύο αγορές στις οποίες η αλυσίδα μπαίνει για πρώτη φορά, ενώ την ίδια στιγμή, δρομολογείται το άνοιγμα άλλων δύο καταστημάτων στη Μαδρίτη. Επίσης ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του νέου καταστήματος στην Ιορδανία, ενώ αντίστοιχα, στην Αίγυπτο πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού νέα ανοίγματα σε τουριστικές περιοχές, ενισχύοντας την παρουσία της αλυσίδας στη συγκεκριμένη αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία έχει κάνει και σημαντικό άνοιγμα στην Ινδία όπου διατηρεί ήδη 11 καταστήματα.

Τα σχέδια της Lidl και το «επτασφράγιστο» μυστικό

Τέσσερα νέα καταστήματα ετοιμάζει μέσα στο 2026 η Lidl στην Αθήνα και άλλα δύο σε νησιά των Κυκλάδων. Γενικότερα η εταιρεία επενδύει 200 εκατ. ευρώ στη διετία στην ανάπτυξη του δικτύου της. Πάντως η διοίκηση της γερμανικής αλυσίδας εξακολουθεί να κρατά ως «επτασφράγιστο» μυστικό τον τζίρο που κάνει η γερμανική αλυσίδα στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό στην αγορά ότι είναι με διαφορά η δεύτερη σε πωλήσεις αλυσίδα σούπερ μάρκετ, πίσω από τον Σκλαβενίτη και μπροστά από Μασούτη και ΑΒ.

Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι μία εταιρεία που κάνει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τζίρο αρκετά πάνω από 2 δις στη χώρα δεν δημοσιεύει ισολογισμό…

Alpha Bank: Το μέρισμα και το μήνυμα Ψάλτη

Η Alpha Bank βάζει ξανά στο τραπέζι την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει προσωρινό μέρισμα ύψους 124 εκατ. ευρώ, ή 0,05528 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή να τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Για τον Βασίλη Ψάλτη, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: η τράπεζα θέλει να δείξει ότι η αυξημένη κερδοφορία δεν μένει μόνο στους ισολογισμούς, αλλά επιστρέφει και στους μετόχους. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνιστεί ξανά στο Χρηματιστήριο και οι αποδόσεις κεφαλαίου αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην αποτίμηση των τραπεζών. Business Daily

Σαράντη: Μεγαλώνει ο όμιλος, μεγαλώνει και ρίσκο

Η οικογένεια Σαράντη έχει ανεβάσει αισθητά τον πήχη στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Με τη Δωδώνη, την Κάμπος Χίου, τις επενδύσεις σε Κύπρο και Βαλκάνια και την επέκταση σε νέες αγορές, ο όμιλος βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το 1 δισ. ευρώ σε πωλήσεις. Το τίμημα, όμως, της ανάπτυξης είναι βαρύ. Ο καθαρός δανεισμός έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η Δωδώνη εμφάνισε το 2025 απότομη πτώση EBITDA και υψηλή μόχλευση. Για τη νέα γενιά των Σαράντη, λοιπόν, το στοίχημα δεν είναι πλέον μόνο η μεγέθυνση. Είναι να αποδείξει ότι οι εξαγορές μπορούν να μετατραπούν σε κερδοφορία χωρίς ο δανεισμός να γίνει ο αδύναμος κρίκος του ομίλου.

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