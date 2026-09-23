Όταν ο Σκέρτσος συνέκρινε τη Γερμανία με την Ελλάδα…

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Την αξία της πολιτικής σταθερότητας και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων επιχείρησε να τονίσει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος με ανάρτησή του στο Facebook, χρησιμοποιώντας ως συγκριτικά παραδείγμα την Ελλάδα και τη… Γερμανία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, λοιπόν, η Ελλάδα – με αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ από το ’19 ως σήμερα – αύξησε το ΑΕΠ της κατά 12,2%, ενώ η Γερμανία μόλις κατά 2,2%. Επίσης μείωσε την ανεργία στο 7,9% ενώ στη Γερμανία αυξήθηκε στο 6,5%, αύξησε τη βιομηχανική παραγωγή της κατά 25%, ενώ στη Γερμανία μειώθηκε κατά 12%… και πάει λέγοντας.

Σημειώνει, δε, ότι «η πολιτική αστάθεια, η πορεία της οικονομίας, η αποβιομηχάνιση και η ανεργία που αυτή φέρνει μαζί της, η δυσκολία ένταξης μεγάλων μεταναστευτικών πληθυσμών και οι τριγμοί που δημιουργούνται στην κοινωνική συνοχή, είναι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν γιατί η Γερμανία του 2026 δεν παρουσιάζει την ίδια πολιτική και οικονομική κατάσταση με την Ελλάδα του 2026».

Βέβαια, ο υπουργός μοιάζει να… ξεχνάει μερικά πράγματα: π.χ. ότι το ονομαστικό ΑΕΠ της Γερμανίας για το 2026 είναι σχεδόν 5,5 τρισ. δολάρια, ενώ της Ελλάδας 307,5 δισ. δολάρια. Επίσης, ότι η Γερμανία έχει τεράστια παράδοση στις κυβερνήσεις συνεργασίας – ακόμα και στους GroKo όπως ονομάζονται οι κυβερνήσεις συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων, CDU και SPD – και ότι αυτές δεν εμπόδισαν τη χώρα να μετατραπεί στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης και μια από τις ισχυρότερες στον κόσμο.

Και, φυσικά, η ανάλυση του υπουργού αδιαφορεί εντυπωσιακά για τους λόγους για τους οποίους η οικονομία της Γερμανίας «σέρνεται» τα τελευταία χρόνια, λόγοι που έχουν να κάνουν και με την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, η οποία επηρέασε δραματικά την βιομηχανική παραγωγή της χώρας. Αλλά, εντάξει, όπως λέει και το απόφθεγμα, ποτέ μην αφήνεις την πραγματικότητα να σου χαλάει μια καλή ιστορία…

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