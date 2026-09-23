search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:24
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 11:16

Nissan Pixo: Αποκάλυψη για το νέο αυτοκίνητο πόλης

23.09.2026 11:16
16_pixo_front_three_quarter_outdoor

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το νέο Nissan Pixo αποκαλύπτεται ως αμιγώς ηλεκτρικό πόλης με έως 263 km αυτονομίας, 356 λίτρα πορτμπαγκάζ και πλούσια τεχνολογία.

Η Nissan επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των πραγματικά μικρών αυτοκινήτων με το νέο Pixo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής με επίκεντρο την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το νέο A-segment EV, θα αποτελέσει το τρίτο νέο ηλεκτρικό λανσάρισμα της μάρκας στην Ευρώπη μετά τα Micra και Leaf, πριν ακολουθήσει το νέο ηλεκτρικό Juke.

Το Pixo έχει σχεδιαστεί από τη Nissan, εξελίσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Renault και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του γαλλικού ομίλου στο Novo Mesto της Σλοβενίας. Με μήκος μόλις 3,80 μέτρα, ηλεκτροκινητήρα 82 PS, μπαταρία LFP και αυτονομία που σύμφωνα με τα νεότερα τεχνικά στοιχεία μπορεί να φτάσει τα 263 km WLTP, το Pixo έρχεται να καλύψει ένα τμήμα της αγοράς στο οποίο οι επιλογές είχαν περιοριστεί αισθητά τα προηγούμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Βρεγμένα φύλλα στον δρόμο – Γιατί μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνα από τον πάγο

Μπαταρία αυτοκινήτου: Τι κάνεις αν μείνεις και πώς θα την κρατήσεις «ζωντανή»

Η MG συμμετέχει δυναμικά στην Auto Athina 2026 παρουσιάζοντας το μέλλον της αυτοκίνησης!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:24
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

1 / 3