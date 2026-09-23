Nissan Pixo: Αποκάλυψη για το νέο αυτοκίνητο πόλης

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Το νέο Nissan Pixo αποκαλύπτεται ως αμιγώς ηλεκτρικό πόλης με έως 263 km αυτονομίας, 356 λίτρα πορτμπαγκάζ και πλούσια τεχνολογία.

Η Nissan επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των πραγματικά μικρών αυτοκινήτων με το νέο Pixo, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής με επίκεντρο την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το νέο A-segment EV, θα αποτελέσει το τρίτο νέο ηλεκτρικό λανσάρισμα της μάρκας στην Ευρώπη μετά τα Micra και Leaf, πριν ακολουθήσει το νέο ηλεκτρικό Juke.

Το Pixo έχει σχεδιαστεί από τη Nissan, εξελίσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Renault και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του γαλλικού ομίλου στο Novo Mesto της Σλοβενίας. Με μήκος μόλις 3,80 μέτρα, ηλεκτροκινητήρα 82 PS, μπαταρία LFP και αυτονομία που σύμφωνα με τα νεότερα τεχνικά στοιχεία μπορεί να φτάσει τα 263 km WLTP, το Pixo έρχεται να καλύψει ένα τμήμα της αγοράς στο οποίο οι επιλογές είχαν περιοριστεί αισθητά τα προηγούμενα χρόνια.

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