Λάμψη αστέρων και βασιλική παρουσία στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο – Εκθαμβωτική η Κέιτ Μίντλετον (Photos)

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Σε σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο μετατράπηκε το Λέστερ Σκουέρ Γκάρντενς του Λονδίνου, φιλοξενώντας την παγκόσμια πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Digger», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu) και με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise).

Η ταινία ακολουθεί τον Ντίγκερ Ρόκγουελ (Κρουζ), τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο, καθώς ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Royal Film Performance, παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με το Deadline. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Film & TV Charity του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος στηρίζει τους εργαζόμενους στον τομέα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ο Κρουζ έφτασε στο σημείο αρκετά νωρίτερα φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου και πόζαρε μπροστά από το σκηνικό που είχε στηθεί για την ταινία, συνομιλώντας με το κοινό.

Με την άφιξη του πριγκιπικού ζεύγους, ο Ινιάριτου συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και ο Κρουζ την πριγκίπισσα Κέιτ, συστήνοντάς τους στα υπόλοιπα μέλη του καστ, ενώ μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που παρευρέθηκαν ήταν οι Σάντρα Χούλερ (Sandra Hüller), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Ριζ ‘Αχμεντ (Riz Ahmed), Τζον Γκούντμαν (John Goodman) και Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg).

Στην ομιλία του, ο χολιγουντιανός σταρ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ουίλιαμ και την Κέιτ. «Θέλουμε απλώς να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε τη στήριξη που προσφέρουν στις τέχνες, τόσο στη χώρα όσο και παγκοσμίως» είπε και κατόπιν, εξήρε τη συμβολή των παραγωγών Μέρι Πάρεντ (Mary Parent) και Μάικλ Σαρπ (Michael Sharp), πριν αναφερθεί στον Μεξικανό σκηνοθέτη.

«Είσαι μοναδικός στο είδος σου και θαύμαζα τις παραγωγές σου από την πρώτη κιόλας ταινία. Το να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Θα δείτε αυτόν τον χαρακτήρα και όσα δημιούργησε, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.

Ακολούθησε επί σκηνής ο Γκονσάλες Ινιάριτου:

«Όλοι γνωρίζουμε πόσο απίστευτος ηθοποιός είναι, αλλά για μένα το πιο εκπληκτικό ήταν το πόσο γενναιόδωρος είναι, καθώς και η θετική ενέργεια που έφερνε καθημερινά στα γυρίσματα. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός, σε σημείο που σε φέρνει σχεδόν σε αμηχανία», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια του Κρουζ.

«Πιστεύω ότι μοιραζόταν την εμπειρία και το πάθος του μαζί μας κάθε μέρα, σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο όπου θα δείτε κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο ικανό να ελέγχει κάθε σπιθαμή του σώματός του, τη φωνή του, τον τόνο, την ένταση, τις παύσεις, όλα με την ίδια ακρίβεια που επιδεικνύει όταν πηδάει από ένα αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο» σημείωσε.

Η ταινία των Warner Bros/Legendary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και ιστορικό κόσμημα η Κέιτ Μίντλετον

Αξιοσημείωτη ήταν φυσικά η παρουσία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας οι οποίοι μαγνήτισαν τα βλέμματα, περπατώντας στο γκρι χαλί του κινηματογράφου Odeon Luxe στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Το βασιλικό ζεύγος συνόδευσαν ο πρωταγωνιστής Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu), με την εκδήλωση να αποτελεί μια βασιλική επανένωση για τον Κρουζ, ο οποίος είχε συναντηθεί ξανά με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ τον Μάιο του 2022, στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση με μαύρο βελούδινο σακάκι και παπιγιόν, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή μάξι δημιουργία από μωβ μετάξι και σιφόν. Το φόρεμα με λαιμόκοψη σε σχήμα V, διακριτική ουρά και ημιδιάφανες λεπτομέρειες, φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας Jenny Packham από τη συλλογή Φθινόπωρο 2016.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα κοσμήματα που ολοκλήρωναν την εμφάνισή της, σύμφωνα με το T&C. Φόρεσε το περιδέραιο Amethyst Sautoir, ένα σπάνιο κειμήλιο από τα βασιλικά θησαυροφυλάκια το οποίο αποτελείται από σειρές μαργαριταριών, διαμάντια και αμέθυστους, με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς στο κέντρο. Το ιστορικό κόσμημα, που μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής, προσφέρθηκε το 1923 ως γαμήλιο δώρο στη βασιλομήτορα Ελισάβετ από τη πεθερά της, βασίλισσα Αλεξάνδρα. Το ίδιο κόσμημα είχε φορέσει και η βασίλισσα Καμίλα το 2012 στην πρεμιέρα της ταινίας «Skyfall».

Επίσης επέλεξε τα κρεμαστά μαργαριταρένια σκουλαρίκια Collingwood από την προσωπική συλλογή της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

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