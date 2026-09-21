Ναόμι Γουότς: Αφιέρωσε το βραβείο Donostia στον Ντέιβιντ Λιντς (Video/Photos)

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Η Βρετανίδα ηθοποιός Ναόμι Γουότς αφιέρωσε το βραβείο Ντονόστια (Donostia) του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν στον αείμνηστο, σπουδαίο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιντς.

Η Ναόμι Γουότς παρέλαβε την πιο σημαντική τιμητική διάκριση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν πριν από την προβολή της νέας της ταινίας, «The Housewife» το Σάββατο.

Για την ηθοποιό μίλησε ο Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα, Ισπανός σκηνοθέτης που συνεργάστηκε με τη Γουότς στην ταινία «The Impossible» (2012). Η ερμηνεία της στην ταινία της χάρισε δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ, σύμφωνα με το THR.

«Ναόμι, θέλω να σε ευχαριστήσω που εμπιστεύτηκες εκείνον τον νεαρό σκηνοθέτη που ήταν τρομοκρατημένος» είπε ο Μπαγιόνα μιλώντας με συγκίνηση για την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία για το τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004. «Που υπήρξες η καλύτερη συνταξιδιώτισσα που είχα ποτέ και που με δίδαξες κάτι το οποίο, ακόμα και σήμερα, αναζητώ κάθε φορά που ξεκινώ να δουλεύω με έναν νέο ηθοποιό. Σε θαυμάζω βαθιά, αλλά πάνω απ’ όλα, σε αγαπώ. Και απόψε μπορώ επίσης να πω ότι εκπληρώνω ένα όνειρο, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» τόνισε.

Η Γουότς συγκινήθηκε καθώς ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο και ευχαρίστησε τον Μπαγιόνα για τα θερμά του λόγια.

«Τα γυρίσματα στην Ισπανία με απίστευτα συνεργεία, η γνωριμία με την κοινότητα της Ταϊλάνδης, τόσες πολλές γεμάτες και υπέροχες αναμνήσεις… τα αγάπησα όλα, ολόκληρη την εμπειρία, ακόμα και τα δύσκολα κομμάτια» είπε αναφερόμενη στην ταινία «The Impossible».

«Ακόμα και οι 30 συνεχόμενες λήψεις μέσα στη δεξαμενή νερού, όπου ήμουν βυθισμένη» είπε γελώντας, κάνοντας ειδική μνεία στον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Χόλαντ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του σε ταινία μυθοπλασίας με αυτή τη συμμετοχή, σε ηλικία 15 ετών. «Ο Τομ Χόλαντ την αποκάλεσε το καλύτερο υδάτινο πάρκο που είχε επισκεφθεί ποτέ. Εγώ την αποκάλεσα σκέτο μαρτύριο!» ανέφερε.

Η Βρετανίδα ηθοποιός είπε ότι η πορεία της προς την καθιέρωση στο Χόλιγουντ «δεν ήταν εύκολη υπόθεση». «Υπήρξε τόση πολλή απόρριψη. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι δεν θα τα κατάφερνα» εξήγησε. Μετά από 10 χρόνια συνεχόμενων απορρίψεων, όλα άλλαξαν όταν γνώρισε τον σκηνοθέτη της ταινίας «Mulholland Drive», Ντέιβιντ Λιντς.

«Εκείνος με είδε και όλα εκείνα τα τραύματα από την απόρριψη μετατράπηκαν σε στοιχεία εξέλιξης. Μου έδωσε έναν ρόλο που ούτε καν τολμούσες να ονειρευτείς. Πραγματικά άλλαξε τη ζωή μου. Μου έδωσε μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει υποκριτική, για το πώς να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου, να αποδέχομαι την αβεβαιότητα και να μην φοβάμαι το παράξενο ή το ανεξήγητο. Αλλά πάνω απ’ όλα, πίστεψε σε μένα προτού πιστέψω εγώ πλήρως στον εαυτό μου, και αυτό είναι ένα δώρο που δεν το ξεχνάς ποτέ. Γι’ αυτό, απόψε, νιώθω πραγματικά ότι αυτό το βραβείο αφορά σε μεγάλο βαθμό τον Ντέιβιντ» τόνισε η Ναόμι Γουότς.

Αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, η Γουότς απευθύνθηκε στο κοινό που τη χειροκροτούσε: «Έχω ακόμα πολλά να δώσω και συνεχίζω να στοχεύω στα αστέρια. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που μου δίνετε το προνόμιο να κάνω αυτό που αγαπώ. Και Ντέιβιντ Λιντς», πρόσθεσε κρατώντας ψηλά το βραβείο Ντονόστια, «Μου λείπεις!».

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