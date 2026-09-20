«Αδικαιολόγητα αυτά που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα» – Δάκρυσε στη σκηνή ο Ed Sheeran (Video)

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Την πρώτη του συναυλία, μετά την αποχώρηση του ράπερ Macklemore από την περιοδεία του, παραχώρησε ο Εντ Σίραν.

«Ποτέ δεν ήθελα να είμαι ένας μουσικός-ακτιβιστής, όμως αυτό με έφερε στο επίκεντρο μιας σημαντικής και έντονης αντιπαράθεσης σχετικά με την ελευθερία του λόγου και το πιο περίπλοκο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», είπε φορτισμένος στο κοινό της Φιλαδέλφειας, το βράδυ του Σαββάτου.

«Πραγματικά δεν ήξερα αν θα μπορούσα να ξαναβγώ στη σκηνή, αν ήθελα καν να είμαι καλλιτέχνης», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την εβδομάδα που πέρασε ως μία από τις χειρότερες της ζωής του.

Self-described non-activist Ed Sheeran has broken down in tears on stage, declaring he “cannot hide” his feelings on Gaza after weeks of tour turmoil.



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«Θέλω οι συναυλίες μου να αφορούν στην ενότητα, όχι στη διχόνοια, όμως…»

«Σε όλη την καριέρα μου προσπάθησα να μην είμαι πολιτικός σχολιαστής οποιουδήποτε είδους, επειδή θέλω η μουσική και οι συναυλίες μου να αφορούν την ενότητα και όχι τη διχόνοια, την ανθρωπιά και όχι την πολιτική. Όμως αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Δεν μπορώ πλέον να κρύβω το πώς αισθάνομαι γι’ αυτό. Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν φρικτό και ήρθε να προστεθεί σε αιώνες εβραϊκού πόνου», είπε ο Σίραν και ξέσπασε σε κλάματα.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο», συνέχισε.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει από το μέγεθος της καταστροφής, από την απώλεια αμάχων και τις ζωές παιδιών που χάθηκαν. Και η συστημική αδικία που βλέπουμε να εκτυλίσσεται στη Δυτική Όχθη δεν μπορεί να αγνοηθεί», πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως είναι συνηθισμένος να δέχεται κριτική για τη μουσική του, όμως «αυτή την εβδομάδα η κριτική αφορούσε κάτι πολύ σημαντικότερο και χρειάστηκε να πάρω και να κάνω δύσκολες αποφάσεις. Κάνω λάθη και λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ».

Αργότερα αποκάλυψε ότι η πρώτη του συναυλία μετά την αναταραχή «δεν είναι η συνηθισμένη συναυλία του “Loop”», καθώς φοβόταν για το πώς θα αντιδρούσε το κοινό μετά την αποχώρηση του Macklemore.

«Δεν ήξερα αν θα μου πετάξετε πράγματα»

«Συνήθως βγαίνω σε μια δεύτερη σκηνή και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας: δεν ήξερα πώς θα ήταν αυτό το κοινό απόψε», είπε ο Σίραν, προσθέτοντας: «Δεν ήξερα αν θα μου πετάξετε πράγματα».

Ο Σίραν επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει την περιοδεία «The Loop», παρά το γεγονός ότι όλοι οι καλλιτέχνες που θα εμφανίζονταν ως support — συμπεριλαμβανομένης και της μπάντας που τον συνόδευε — αποχώρησαν μετά την απομάκρυνση του Macklemore.

«Το να τιμώ τη δέσμευσή μου απέναντι στους θαυμαστές μου είναι επίσης απολύτως θεμελιώδες για το ποιος είμαι. Και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ απόψε, μόνος μου», ανέφερε καταχειροκροτούμενος.

»Με ανησυχεί βαθιά η ιδέα ότι οι χώροι διεξαγωγής συναυλιών θα πρέπει να προεγκρίνουν το περιεχόμενο μιας παράστασης. Αυτό συμβαίνει σε τόσα πολλά μέρη όπου εμφανίζομαι σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνει στον ελεύθερο κόσμο».

Ο Σίραν τόνισε ότι, χωρίς τις συναυλίες που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, «ο κόσμος οδηγείται σε ένα πολύ, πολύ, πολύ σκοτεινό μέρος».

«Αν διχαστούμε υπερβολικά… πρέπει να επιστρέψουμε στην ανθρωπιά, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι και να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Ήταν μια εβδομάδα μάθησης για μένα», είπε.

Ο Σίραν παρουσίασε μια νέα ομάδα μουσικών, οι οποίοι αντικατέστησαν τη μπάντα που τον συνόδευε και αποχώρησε λόγω της υπόθεσης Macklemore.

Προς το τέλος της συναυλίας, ο Σίραν άρχισε και πάλι να κλαίει και κάθισε στην άκρη της σκηνής, λέγοντας στο κοινό: «σε τέτοιες καταστάσεις πραγματικά ανακαλύπτεις ποιοι είναι οι φίλοι σου».

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