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19.09.2026 14:07

Τα παράξενα μέρη όπου οι σταρ του Χόλιγουντ φυλάσσουν τα βραβεία τους

19.09.2026 14:07
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Για τους περισσότερους καλλιτέχνες, η κατάκτηση ενός βραβείου αποτελεί μία κορυφαία στιγμή στην καριέρα τους.

Ωστόσο, μόλις σβήσουν τα φώτα, τα πιο περιζήτητα τρόπαια του Χόλιγουντ συχνά καταλήγουν στα πιο απίθανα σημεία του σπιτιού ή απλώς ξεχνιούνται… κάπου!

Η Αλίσια Βικάντερ (Alicia Vikander) η οποία απέσπασε Όσκαρ το 2016 για τον ρόλο της στην ταινία «Τhe Danish Girl» δεν έχει ξαναδεί το βραβείο της από τη βραδιά της απονομής.

«Μετακόμισα στο νέο μου σπίτι και, επειδή έλειπα συνεχώς για δουλειά, το έδωσα σε έναν φίλο μου στο Λος Άντζελες. Η κόρη του, μου στέλνει φωτογραφίες για να μου αποδείξει ότι το φροντίζει. Λατρεύω αυτές τις μικρές ενημερώσεις!» είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Η Έμα Στόουν (Emma Stone) φυλάει το Όσκαρ για το «La La Land» (2017) στο σπίτι της μητέρας της, ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) κρατά το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στην ταινία «Shakespeare in Love» (1999) κρυμμένο στο πίσω μέρος μιας βιβλιοθήκης.

«Το έχω χωμένο στην κρεβατοκάμαρά μου. Για εβδομάδες αφού το κέρδισα, το είχα στην αποθήκη. Δεν θέλω καν να το βάλω πάνω στο τζάκι…με τρομάζει. Για κάποιον λόγο, δεν έχω καταφέρει να νιώσω πραγματικά καλά με αυτό. Συνδέεται με μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου», είχε αναφέρει στην εφημερίδα «The Sydney Morning Herald».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:30
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