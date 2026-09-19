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19.09.2026 14:50

Δανία και Γροιλανδία χαιρετίζουν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την Αρκτική – Πανηγυρίζει και ο Τραμπ

19.09.2026 14:50
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  • Η Δανία και η Γροιλανδία χαιρέτισαν τη νέα δεσμευτική συμφωνία ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινεζικών βάσεων στο αρκτικό έδαφος.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την άμεση έναρξη διαδικασιών για την ανάπτυξη νέας στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.
  • Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα στη Νέα Υόρκη, αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας.
  • Οι εμπλεκόμενες πλευρές εκτιμούν ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, διασφαλίζοντας παράλληλα τα στρατηγικά συμφέροντα της δυτικής συμμαχίας.

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Η Δανία χαιρέτισε σήμερα τη «δεσμευτική» συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και η οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, παρέχει στην Ουάσινγκτον «μόνιμο έλεγχο» της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινεζικών βάσεων στο αρκτικό έδαφος.

Ο Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις με την ΕΕ, απειλώντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους του Βασιλείου της Δανίας στην Αρκτική.

Η Δανία και η Γροιλανδία χαιρέτισαν τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, εκτίμησε ότι η συμφωνία «θα ενισχύσει την ασφάλεια» της Αρκτικής.

«Μια μακρά περίοδος αβεβαιότητας θα ακολουθηθεί, ελπίζουμε, από μια δεσμευτική συμφωνία που θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό και, κατά συνέπεια, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης», ανέφερε ο Ράσμουσεν σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δανός υπουργός σημείωσε, εξάλλου, ότι η συμφωνία σέβεται «τις κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει η Κοπεγχάγη.

«Μόνιμος έλεγχος»

Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς και η Δανία επιμένει ότι η κυριαρχία της επί της Γροιλανδίας διατηρείται ανέπαφη.

Το κείμενο «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου [της Δανίας] και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτισε τον συμβιβασμό, αναφέροντας πως «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του Βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι εξασφάλισε «μόνιμο έλεγχο» από τη Δανία και τη Γροιλανδία επί της ασφάλειας της στρατηγικής περιοχής της Αρκτικής, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιτρέψει να αποτραπεί η εγκατάσταση εκεί των αντιπάλων των ΗΠΑ, κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας.

Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, «παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας, καθώς και όλων των άλλων αναγκών της Γροιλανδίας». Παράλληλα, θα εμποδίσει κάθε «αντίπαλο» της Ουάσινγκτον να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί εκεί ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ.

Ο όρος αυτός αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, διευκρίνισε στη συνέχεια το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αόριστη διάρκεια ισχύος

«Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να εγκαθιδρύσουν βάση στη Γροιλανδία ούτε να αποστείλουν εκεί στρατεύματα και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς», δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση, στη συντομότερη διαδρομή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Διαθέτει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων γαιών και θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι πάγοι των πόλων λιώνουν και αναδύονται νέες ναυτιλιακές οδοί.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης χθες ότι οι ΗΠΑ «θα ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μιας μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας» στο νησί.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ θέλουν να δημιουργήσουν στη Γροιλανδία τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, επιπλέον της βάσης Πίτουφικ, την οποία διαθέτουν στα βόρεια. Η εγκατάσταση αυτή αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για συμβιβασμό που «απαντά σε όλες τις ανησυχίες μας για την εθνική ασφάλεια που αφορούν τη Γροιλανδία».

Εξάλλου, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η ισχύς της συμφωνίας είναι αόριστη» και δεν θα έχει «κανένα κόστος» για την Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντάς την «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία παραμένει σε ισχύ «ακόμη και αν η Γροιλανδία γίνει πλήρως ανεξάρτητη χώρα».

Μια συμφωνία άμυνας του 1951, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2004, παρείχε ήδη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά ελεύθερο πεδίο δράσης για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων στη Γροιλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημέρωναν τις αρχές. Η Ουάσινγκτον είχε διατηρήσει εκεί έως και 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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