Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

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Μήπως οι ίδιοι δισεκατομμυριούχοι που έστησαν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν σήμερα τον φόβο για την «επικίνδυνη AI» ώστε να διαχειριστούν ελεγχόμενα το τέλος της επενδυτικής φρενίτιδας;

Υπάρχει μια αντίφαση στην οποία αξίζει να σταθούμε:

Οι ίδιοι άνθρωποι που εδώ και χρόνια μας λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, ότι θα αλλάξει την οικονομία, την εργασία και την ίδια την ανθρώπινη κοινωνία, είναι τώρα εκείνοι που προειδοποιούν ότι η AI μπορεί να γίνει υπερβολικά ισχυρή και επικίνδυνη.

Οι ίδιοι που έριξαν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξή της εμφανίζονται ξαφνικά ως οι μεγάλοι «ανησυχούντες» για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ίσως ο φόβος γύρω από την AI δεν αποτελεί προειδοποίηση για το μέλλον, αλλά εργαλείο για τη διαχείριση του παρόντος

Ίσως η αφήγηση περί μιας τεχνητής νοημοσύνης που «ξεφεύγει» χρησιμοποιείται ως βολικό άλλοθι για να επιβραδυνθεί η επενδυτική κούρσα, χωρίς να χρειαστεί κανείς να παραδεχτεί το γεγονός ότι η AI πλησιάζει τα τεχνολογικά και οικονομικά όρια της ανάπτυξης της. Και ότι η τεράστια φούσκα που δημιουργήθηκε γύρω από αυτήν δεν μπορεί να συνεχίσει να φουσκώνει επ’ άπειρον.

Ελεγχόμενο «ξεφούσκωμα»

Το σενάριο δεν πρέπει να είναι ότι οι επενδυτές αποφασίζουν ξαφνικά να εγκαταλείψουν την AI.

Αντιθέτως αυτό που θα τους συνέφερε περισσότερο θα ήταν μια ελεγχόμενη απο-επένδυση. Μια σταδιακή μείωση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης της, χωρίς να δημιουργηθεί χρηματιστηριακό κραχ με τη μετοχή της να βυθίζεται.

Γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο:

«Η ανάπτυξη της AI δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει αυτή την υπερσυσσώρευση κεφαλαίων και επενδύσεων»

και στο:

«Πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της AI για να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα».

Στην πρώτη περίπτωση, η αγορά θα πανικοβληθεί, ενώ στη δεύτερη, η υποχώρηση παρουσιάζεται ως υπευθυνότητα. Και αυτή ακριβώς η διαφορά είναι που κάνει την αφήγηση του φόβου τόσο χρήσιμη.

Δεν χρειάζεται να πεις στους επενδυτές ότι η μηχανή σταματά, αφού μπορείς να τους πεις ότι η μηχανή πρέπει να επιβραδύνει.

Μπορείς να παρουσιάσεις τη μείωση των επενδύσεων ως μια υπεύθυνη επιλογή για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Από την τεχνολογική επανάσταση στην οικονομική πραγματικότητα

Για χρόνια, η AI παρουσιάστηκε σχεδόν ως μηχανή χωρίς όρια. Περισσότερα δεδομένα, περισσότερα chips, μεγαλύτερα μοντέλα, περισσότερα data centers, περισσότερα κεφάλαια.

Το βασικό μήνυμα στην εταιρική και χρηματοπιστωτική αγορά ήταν:

«Επένδυσε σήμερα και τα πολλαπλάσια κέρδη θα έρθουν αύριο».

Αλλά ο καπιταλισμός έχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα με το «αύριο».

Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει.

Και όταν έρχεται, οι «υποσχέσεις» πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικά κέρδη.

Εδώ βρίσκεται το ενδεχόμενο αδιέξοδο της AI.

Για να παραχθεί η επόμενη γενιά AI, πρέπει να επενδυθούν τεράστια ποσά σήμερα για κέρδη που υποτίθεται ότι θα έρθουν αύριο.

Υπάρχει ένα σημείο που συχνά χάνεται μέσα στην εκτυφλωτική εικόνα της «επανάστασης» της τεχνητής νοημοσύνης: η AI δεν είναι μόνο λογισμικό. Είναι μια από τις ακριβότερες τεχνολογικές υποδομές που έχει επιχειρήσει ποτέ να κατασκευάσει ο καπιταλισμός.

Για να αναπτυχθεί ένα μοντέλο δεν αρκεί πλέον ένας καλύτερος αλγόριθμος. Χρειάζονται χιλιάδες προηγμένοι επεξεργαστές, τεράστια data centers, ηλεκτρική ενέργεια, δίκτυα, ψύξη, προηγμένες μνήμες και ολοένα ακριβότερα εργοστάσια ημιαγωγών.

Και κάθε καινούργιος κύκλος ανάπτυξης απαιτεί ακόμη περισσότερα.

Η ίδια η TSMC έχει αναφέρει ότι το συνολικό κεφαλαιουχικό της κόστος τα τρία προηγούμενα χρόνια έφτασε περίπου τα 101 δισ. δολάρια και ότι αναμένει σημαντικά υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες στα επόμενα τρία χρόνια. Μόνο σε μία από τις αποφάσεις του 2026 ενέκρινε περίπου 31,3 δισ. δολάρια για προηγμένη παραγωγική δυναμικότητα και εργοστασιακές εγκαταστάσεις.

Η κλίμακα των επενδύσεων που απαιτούνται για να συνεχιστεί η κούρσα μπορεί να αυξάνεται ταχύτερα από την πραγματική οικονομική απόδοση που δημιουργείται από αυτήν.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Alibaba: τον Αύγουστο του 2026 ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της υποχώρησαν κατά 75%, καθώς οι δαπάνες για AI υποδομές εκτοξεύθηκαν, ενώ η εταιρεία έχει δεσμευτεί για συνολικές επενδύσεις 380 δισ. γουάν, περίπου 56 δισ. δολάρια, στην AI για την περίοδο 2026-2029. Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι σχετικές επενδύσεις θα μπορούσαν να φτάσουν σε σημείο ισορροπίας μέσα σε τρία χρόνια.

Κάπου στη μέση βρίσκεται η Ταϊβάν

Η παγκόσμια κούρσα της AI εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από την παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών και η Ταϊβάν βρίσκεται στην καρδιά αυτής της αλυσίδας. Η TSMC αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγό προηγμένων chips και η ίδια αναγνωρίζει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο τεχνολογικός κατακερματισμός, οι εμπορικοί περιορισμοί και οι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μεγαλύτερη επενδυτική αβεβαιότητα.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας γύρω από την Ταϊβάν, οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων chips και η προσπάθεια μεταφοράς παραγωγικής δυναμικότητας στις ΗΠΑ, δημιουργούν ένα νέο κόστος πάνω στο ήδη τεράστιο της AI. Η ίδια η TSMC επεκτείνει την παραγωγή της εκτός Ταϊβάν, ενώ έχει εγκρίνει σημαντικές επενδύσεις στην Αριζόνα.

Μια σοβαρή κρίση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να πλήξει την παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ακόμη και χωρίς πολεμική σύγκρουση, η αβεβαιότητα οδηγεί τις επιχειρήσεις σε μεγαλύτερες επενδύσεις για αποθέματα, εναλλακτικές παραγωγικές μονάδες και αναδιάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι συνέπειες φτάνουν στο ράφι: Ακριβότερες κονσόλες και υπολογιστές για χάρη της «επανάστασης»

Η παραγωγή DRAM και NAND στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις ανάγκες της AI, δημιουργώντας ελλείψεις και αυξάνοντας το κόστος για υπολογιστές, smartphones και gaming hardware. Η IDC προβλέπει μάλιστα σημαντική υποχώρηση των παγκόσμιων αποστολών PC μέσα στο 2026, καθώς η έλλειψη καρτών μνήμης αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027.

Η τεχνολογία που υποτίθεται ότι θα έκανε τα πάντα φθηνότερα και αποτελεσματικότερα κάνει σήμερα ακριβότερη την ίδια την πρόσβαση στην τεχνολογία.

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς στις κονσόλες. Η Microsoft αύξησε από τον Αύγουστο του 2026 τις διεθνείς τιμές των Xbox, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την εκτίναξη του κόστους μνήμης και αποθήκευσης. Οι τιμές των συγκεκριμένων εξαρτημάτων έχουν αυξηθεί δραματικά, καθώς οι παραγωγοί κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης παραγωγής προς την αγορά των AI data centers.

Ανάλογες πιέσεις έχουν περάσει και στο PlayStation, ενώ αναλύσεις της αγοράς καταγράφουν κλιμάκωση της τάσης που θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια: οι κονσόλες, αντί να γίνονται φθηνότερες όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται ακριβότερες.

Το ίδιο συμβαίνει και στους υπολογιστές. Η έλλειψη καρτών μνήμης έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα φθηνότερων μοντέλων, ενώ οι κατασκευαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος RAM και αποθήκευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες προτιμούν να πουλούν λιγότερες συσκευές σε υψηλότερες τιμές, αντί να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος.

Στην Ελλάδα για παράδειγμα, το xbox series x/s έχει αποσυρθεί από τα ράφια μεγάλων αλυσίδων όπως το Πλαίσιο, τα Public και ο Κωτσόβολος σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, μετά από μόλις 6 χρόνια αφού μπήκε στην αγορά της χώρας.

Ο ύστερος καπιταλισμός δεν αντέχει την παραδοχή ότι υπάρχει όριο

Ένα σύστημα που βασίζεται στη διαρκή συσσώρευση κεφαλαίου χρειάζεται διαρκώς νέες αγορές, νέες τεχνολογίες, νέες επενδυτικές ευκαιρίες και νέες υποσχέσεις μελλοντικής ανάπτυξης.

Και όταν μια τεχνολογία παρουσιάζεται ως η «επόμενη επανάσταση», τεράστιες ποσότητες κεφαλαίου αρχίζουν να συγκεντρώνονται γύρω της.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να ακολουθήσει τις προσδοκίες που δημιούργησε η χρηματοπιστωτική οικονομία.

Η φούσκα δεν τελειώνει. Απλώς πρέπει να γίνει «υπεύθυνη».

Οι επενδύσεις δεν αποσύρονται επειδή η απόδοση μειώνεται. Αποσύρονται επειδή «η ανθρωπότητα χρειάζεται χρόνο».

Οι εταιρείες δεν επιβραδύνουν επειδή το κόστος γίνεται δυσβάσταχτο. Επιβραδύνουν επειδή «η τεχνολογία πρέπει να ρυθμιστεί».

Και οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν ένα υπερτιμημένο περιουσιακό στοιχείο. Απλώς «αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους».

Η γλώσσα αλλάζει.

Η οικονομική πραγματικότητα όμως παραμένει.

Οι δισεκατομμυριούχοι δεν ανακάλυψαν ξαφνικά την ηθική

Γιατί να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρώσει αμύθητο πλούτο μέσα από την ίδια αυτή οικονομική διαδικασία θα εγκαταλείψουν ξαφνικά το κέρδος επειδή ανησυχούν για μια απειλή που μπορεί να εμφανιστεί δεκαετίες αργότερα;

Γιατί όσο η AI δημιουργούσε «αξία», η ταχύτητα ήταν αρετή. Όσο οι επενδύσεις αυξάνονταν, η επιτάχυνση ήταν αναγκαιότητα. Όσο οι αποτιμήσεις ανέβαιναν, κανείς δεν φαινόταν ιδιαίτερα πρόθυμος να πατήσει το «φρένο».

Τώρα όμως που η ίδια η κούρσα αρχίζει να αντιμετωπίζει όρια, ακούμε ολοένα περισσότερο για τον «κίνδυνο».

Το κεφάλαιο δεν έχει ηθικό κίνητρο να αυτοπεριοριστεί όταν ο αυτοπεριορισμός του κοστίζει.

Ο φόβος ως μηχανισμός ελέγχου της οικονομίας

Αν η AI βρίσκεται πράγματι μπροστά σε μια περίοδο επιβράδυνσης, τότε οι μεγάλοι επενδυτές έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα:

Πώς αποσύρεις κεφάλαια χωρίς να καταστρέψεις την ίδια την αγορά στην οποία έχεις επενδύσει; Πώς μειώνεις την έκθεση χωρίς να προκαλέσεις μαζικό sell-off; Πώς περιορίζεις τις επενδύσεις χωρίς να δημιουργήσεις την εντύπωση ότι η «μεγάλη επανάσταση» τελείωσε;

Η απάντηση μπορεί να είναι η αφήγηση μίας απειλής από το ΑΙ σε στυλ sci-fi, με δυνατή δόση συνωμοσιολογίας.

Και κάπως έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σταδιακή απο-επένδυση χωρίς να ειπωθεί ποτέ η φράση που πραγματικά θα τρόμαζε τις αγορές:

«Ίσως δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κέρδος όσο υποσχεθήκαμε.»

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