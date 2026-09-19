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19.09.2026 15:45

Στουρνάρας για διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας: «Οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα»

19.09.2026 15:45
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Mε αφορμή τη διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από Moody’s και Scope, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ότι «οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί περιορισμοί που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

O ίδιος, σημείωσε ότι στο παρελθόν «πολλοί άνθρωποι είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα κατάφερνε». Ωστόσο, όπως ανέφερε, σήμερα η χώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καταγράφει ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, αν και απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια.

«Αυτό είναι επίσης ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα», ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, προσθέτοντας ότι η επιτυχία προϋποθέτει πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα. «Φυσικά, χρειάζεται πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που αντιλαμβάνονται τα κρίσιμα ζητήματα», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της χώρας στο επίπεδο της Ιταλίας, ενώ η Moody’s έδωσε θετικό σήμα για μια μελλοντική αναβάθμιση, διατηρώντας ωστόσο την αξιολόγηση στη χαμηλότερη βαθμίδα της επενδυτικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+, επίπεδο αντίστοιχο με την αξιολόγηση που δίνει στην Ιταλία. Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει η Ελλάδα από μεγάλο οίκο αξιολόγησης.

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