Ακίνητα στο μπλόκο της Εφορίας: Πώς ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις παρά τα χρέη

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Έναν δρόμο εξόδου από την «παγίδα» των κατασχεμένων ακινήτων ανοίγει η ΑΑΔΕ για όσους χρωστούν στην Εφορία, αλλά θέλουν να πουλήσουν την περιουσία τους προκειμένου να εξοφλήσουν ή να περιορίσουν τις οφειλές τους.

Το πρόβλημα μέχρι σήμερα ήταν πρακτικό και πολλές φορές δυσεπίλυτο. Ο φορολογούμενος χρωστά, η Εφορία επιβάλλει κατάσχεση στο ακίνητό του και όταν ο ίδιος βρίσκει αγοραστή για να αντλήσει χρήματα και να καλύψει το χρέος του, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο το μέτρο που έχει επιβληθεί στην περιουσία του.

Με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται με την απόφαση Α.1158/2026, η κατάσχεση μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αρθεί ώστε να πραγματοποιηθεί η πώληση, χωρίς ο ιδιοκτήτης να χρειάζεται προηγουμένως να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του. Η λύση στηρίζεται σε έναν απλό μηχανισμό: μέρος των χρημάτων από την πώληση κατευθύνεται απευθείας στα ταμεία της ΑΑΔΕ.

Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτημα για την άρση της κατάσχεσης ενόψει της συγκεκριμένης μεταβίβασης, ακόμη και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης του ακινήτου θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις για αποδεικτικό ενημερότητας ή, όταν αυτό δεν μπορεί να εκδοθεί λόγω των χρεών, για βεβαίωση οφειλής.

Η Εφορία βάζει χέρι στο τίμημα

Η άρση της κατάσχεσης δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης μπορεί να πουλήσει το ακίνητο σε οποιαδήποτε τιμή και να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των χρημάτων. Η ΑΑΔΕ θέτει όρους ως προς την αξία της συναλλαγής, ώστε να μην πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις σε χαμηλές τιμές που θα περιόριζαν τη δυνατότητα είσπραξης του Δημοσίου. Μάλιστα, όταν πρόκειται για παλαιότερες κατασχέσεις μπορεί να χρειαστεί νέα αποτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Το σημαντικότερο βρίσκεται στη στιγμή της υπογραφής του συμβολαίου. Ένα μέρος του τιμήματος παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και πηγαίνει απευθείας στην Εφορία. Το πόσο θα εισπράξει η ΑΑΔΕ δεν καθορίζεται με ένα ενιαίο ποσοστό για όλους. Στην απόφαση συνυπολογίζονται η φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και η δυνατότητα είσπραξης του χρέους που θα απομείνει μετά τη μεταβίβαση.

Υπάρχει όμως ένα κατώφλι. Κατά κανόνα, το ποσό που θα αποδοθεί στην Εφορία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολοίπου της κατάσχεσης. Εξαίρεση υπάρχει όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν διασφαλιστεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

Χρέος 100.000 ευρώ και πώληση ακινήτου

Ένας οφειλέτης, για παράδειγμα, έχει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με τρέχον υπόλοιπο 100.000 ευρώ και βρίσκει αγοραστή. Με τη νέα διαδικασία δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να βρει πρώτα τις 100.000 ευρώ για να αρθεί η κατάσχεση και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει την πώληση.

Μπορεί να ζητήσει την αποδέσμευση του ακινήτου για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Με βάση το κατώτατο όριο, τουλάχιστον 25.000 ευρώ θα πρέπει καταρχήν να κατευθυνθούν στην Εφορία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ανάλογα με τα δεδομένα της υπόθεσης.

Τα χρήματα παρακρατούνται από τον συμβολαιογράφο, η μεταβίβαση ολοκληρώνεται και το υπόλοιπο της οφειλής εξακολουθεί να βαρύνει τον πωλητή. Δεν πρόκειται, επομένως, για «κούρεμα» χρεών ούτε για απαλλαγή από τις οφειλές. Πρόκειται για έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουν ακίνητα που διαφορετικά θα παρέμεναν δεσμευμένα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στην Εφορία να εισπράξει άμεσα μέρος των χρημάτων που της οφείλονται.

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