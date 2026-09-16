Η Εφορία πατάει γκάζι στους πλειστηριασμούς: Στο «σφυρί» 56 ακίνητα για χρέη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ηλεκτρονικό «σφυρί» ξαναπιάνει δουλειά και η Εφορία ανεβάζει την πίεση στους μεγαλοοφειλέτες, επιχειρώντας παράλληλα να τους οδηγήσει προς τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Συνολικά 56 ακίνητα έχουν μπει στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ έως τον Δεκέμβριο, από κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια μέχρι οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Η επανεκκίνηση των πλειστηριασμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανταπόκριση στη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη έως το τέλος του 2023 παραμένει μέχρι στιγμής χαμηλότερη των προσδοκιών. Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και, όσο ο χρόνος μετρά αντίστροφα, οι πλειστηριασμοί λειτουργούν ως ένας επιπλέον μοχλός πίεσης για την τακτοποίηση των οφειλών.

Το μεγάλο πρόβλημα για αρκετούς οφειλέτες είναι ότι, για να εντάξουν στις 72 δόσεις τα παλαιά χρέη τους, θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιήσει όσα βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Οι νεότερες οφειλές πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Πρόκειται για προϋπόθεση που δυσκολεύει όσους συνέχισαν να συσσωρεύουν χρέη την τελευταία διετία και τώρα χρειάζονται πρόσθετη ρευστότητα για να ανοίξουν την πόρτα των 72 δόσεων.

Πρεμιέρα με Μύκονο και ακίνητο 1,247 εκατ. ευρώ

Η αρχή γίνεται με επτά ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Στη λίστα ξεχωρίζει η Μύκονος, με ακίνητα στο Λειβάδι και στο Καλό Λειβάδι, επιφάνειας 2.873,98 και 5.852,98 τ.μ., και τιμές πρώτης προσφοράς από 59.000 έως 553.000 ευρώ.

Στα Βουνάκια Μυκόνου βγαίνει αγρός 4.400,40 τ.μ. με τιμή 370.000 ευρώ, ενώ το ακριβότερο ακίνητο της πρώτης ημέρας βρίσκεται στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο και τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ. Στη Μαγούλα βγαίνει επίσης μεζονέτα 167 τ.μ., έναντι 433.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 17 Σεπτεμβρίου με εννέα πλειστηριασμούς στην Προσοτσάνη Δράμας, ενώ το μεγαλύτερο κύμα έρχεται τον Νοέμβριο.

Στις 11 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 14 πλειστηριασμοί σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κολωνό, Άγιο Βασίλειο και Χανιά και στις 18 Νοεμβρίου άλλοι 17, κυρίως για αγροτεμάχια στη Χαλκιδική. Τρεις ακόμη ακολουθούν στις 25 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα φτάνει μέχρι τον Δεκέμβριο, με επαγγελματική στέγη 299 τ.μ. στον Πειραιά, με πρώτη προσφορά 327.000 ευρώ, και τρία ακίνητα στο Ηράκλειο Κρήτης, με τιμές που φθάνουν έως τις 697.750 ευρώ.

Για όσους αφήνουν ληξιπρόθεσμα χρέη χωρίς ρύθμιση, η διαδρομή είναι συγκεκριμένη: μετά τις προβλεπόμενες ειδοποιήσεις και την κατάσχεση μπορεί να ακολουθήσει ο πλειστηριασμός. Και με 56 ακίνητα ήδη στη λίστα, η ΑΑΔΕ δείχνει ότι το ηλεκτρονικό «σφυρί» επιστρέφει πλέον ενεργά στο οπλοστάσιο των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Διαβάστε επίσης

Οι Έλληνες founders της τεχνητής νοημοσύνης επιστρέφουν με επενδύσεις, προσλήψεις και νέες εταιρείες στην Ελλάδα

Μέρισμα και νέες μετοχές βάζει στο τραπέζι η Alpha Trust Ανδρομέδα για τους επενδυτές της

Η ELPEN επενδύει 80 εκατ. ευρώ και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της βιοτεχνολογίας