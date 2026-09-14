Οι Έλληνες founders της τεχνητής νοημοσύνης επιστρέφουν με επενδύσεις, προσλήψεις και νέες εταιρείες στην Ελλάδα

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Ένα διαφορετικό κύμα επιστροφής ελληνικών επιχειρηματικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές Έλληνες founders που δημιούργησαν ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ολλανδική Axelera AI, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή chips τεχνητής νοημοσύνης. Συνιδρυτής και CTO είναι ο Ευάγγελος Ελευθερίου και η εταιρεία έχει ήδη ιδρύσει ελληνική θυγατρική, με έδρα την Αγία Παρασκευή.

Κινητικότητα υπάρχει και από τη Runway, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες generative AI διεθνώς. Ο Έλληνας συνιδρυτής και CTO/Co-CEO Αναστάσης Γερμανίδης έχει εκφράσει την πρόθεση ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, όπου λειτουργεί ήδη μικρή ερευνητική ομάδα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η βρετανική Numan, που δραστηριοποιείται στην ψηφιακή υγεία. Ο ιδρυτής και CEO, Σωκράτης Παπαφλωράτος, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας εταιρικής παρουσίας ή τμήματος R&D στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα της εταιρείας έχει ήδη φτάσει περίπου τα 20 εξειδικευμένα στελέχη.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Εταιρείες με έντονο ελληνικό στοιχείο, όπως οι Hack The Box, Resolve AI, Plum, Blueground και Workable, διατηρούν ή ενισχύουν δεσμούς με την εγχώρια αγορά τεχνολογίας.

Το μοντέλο που διαμορφώνεται δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή των ίδιων των founders στην Ελλάδα. Σημαίνει, όμως, μεταφορά δραστηριοτήτων, δημιουργία ερευνητικών ομάδων, προσλήψεις μηχανικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ίδρυση θυγατρικών. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές «brain gain» για την ελληνική οικονομία.

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