ΕΛΑΣ: Στην αντεπίθεση με αιχμή την «πρόταση» για το επίδομα ανεργίας – «Φωτογραφίζει» Μητσοτάκη

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Την εκτίμηση ότι δεν είναι «προσωπική άποψη» του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη η πρόταση για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας κάνει η ΕΛΑΣ η οποία υψώνει τους τόνους, παράλληλα με το σήριαλ της «υπερκοστολόγησης» το οποίο επιχειρεί να συντηρεί η κυβέρνηση ανεβοκατεβάζοντας το ύψος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Τσίπρας.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η δήλωση Μαρινάκη απηχεί την ατζέντα Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα, και στην παρούσα φάση ότι αποτελεί ένα «τυράκι» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν πήραν κάτι από το «πακέτο» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από δύο μήνες», το αιτιολόγησε λέγοντας ότι η χώρα έχει επιτύχει μια «ανεργία που είναι χαμηλότερη από πολύ πιο ισχυρές χώρες» και πρόσθεσε πως τα χρήματα από τη μείωση του επιδόματος θα μπορούσαν «να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών».

Σε κάθε περίπτωση από την Αμαλίας καλούν τον Μητσοτάκη να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι, αποπέμποντας τον Μαρινάκη, διαφορετικά «θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα».

«Για τρίτη μέρα μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, δηλαδή για την εξαθλίωση των ανέργων, ο κ. Μητσοτάκης σιωπά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως παραμένει στη θέση του και θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές». Αυτό ανέφερε σε χθεσινή της δήλωση η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, λέγοντας περαιτέρω, ότι ο πρωθυπουργός σιωπά γιατί «ο κ. Μαρινάκης δεν είπε τη προσωπική του θέση», εξάλλου «πουθενά στον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις για μείζονα ζητήματα. Πρόκειται για το σχέδιο Μητσοτάκη».

Ο Κουτεντάκης και οι «μαθητευόμενοι κοστολόγοι»

Στο μεταξύ, ένα ακόμη επεισόδιο στο σήριαλ της «υπερκοστολόγησης» ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «πανηγυρικό άδειασμα» σε Τσίπρα από τον τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ Φραγκίσκο Κουτεντάκη, με αφορμή δηλώσεις του στο Action 24 . Δηλώσεις τις οποίες ο Παύλος Μαρινάκης ερμήνευσε ως παραδοχή πως το ετήσιο κόστος του προγράμματος είναι 7,5 δις και όχι το τετραετές όπως είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, έκανε λόγο για κόστος 30 δις στην τετραετία, ενώ δυο μέρες πριν, το ΥΠΟΙΚ το κοστολογούσε σε 40 δις.

Όσον αφορά τις δηλώσεις Κουτεντάκη μιλώντας στην εκπομπή του Action24 «Πίσω απ’ τις γραμμές» είχε πει πως οι «δαπάνες του 2030 θα είναι 7,5 δις παραπάνω από το 2026», σημειώνοντας πως τα δημοσιονομικά υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Η απάντηση όμως σε διευκρινιστική ερώτηση του ενός εκ των τριών δημοσιογράφων ότι «όλα είναι ετήσια» δημιούργησε σύγχυση καθώς και ο δημοσιογράφος συμπέρανε ότι κάθε έτος το κόστος είναι 7,5% και όχι μόνο το 2030, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το μεσημέρι του Σαββάτου ανέφερε πως «Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030», αλλά ο κ. Μαρινάκης «μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ.». «Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν», επανέλαβε πως «το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δις με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δις σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δις. Είναι 7,5 δις».

Μίλησε δε για «μαθητευόμενους κοστολόγους» ευχόμενος την επόμενη φορά «να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους». Κατέληξε δε με την ειρωνεία «Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα».

Σε κάθε περίπτωση στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η κυβερνητική πλευρά είναι αυτή που εκπέμπει αναξιοπιστίαόσο συνεχίζει να παρουσιάζει διαφορετικές «υπερκοστολογήσεις», άλλη ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, άλλη ο Παύλος Μαρινάκης (και μάλιστα τη μία φορά 13 δις και τη δεύτερη 30δις) και άλλη το ΥΠΟΙΚ.

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