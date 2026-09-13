search
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 17:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2026 16:17

Τραγωδία στην Αίγινα: Γυναίκα πέθανε στην παραλία λόγω αργοπορίας του ασθενοφόρου (Videos)

13.09.2026 16:17
ekav_peripoliko_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Αίγινας, όπου μια γυναίκα κατέρρευσε και πέθανε, ενώ για περίπου 55 λεπτά οι παρευρισκόμενοι έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ζήτησαν βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπως καταγγέλλουν, ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Το ασθενοφόρο τελικά έφτασε τελικά μετά από 55 λεπτά. Παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα  τελικά κατέληξε στην παραλία.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα»: «Στη 13:00 αντιλήφθηκα ότι κάτι συμβαίνει στις ξαπλώστρες. Πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο και θα δούνε τι θα κάνουν. Τους πήρα ξανά. Πήρα στην αστυνομία όπου μου είπαν θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή γιατί τον έχουν κλέψει και δεν υπάρχει στο χωριό. Πήραμε και το Λιμενικό. Πήγε 2 παρά 10 όταν  έφτασε το ασθενοφόρο, 5 λεπτά πιο πριν είχε φτάσει το Λιμενικό με έναν γιατρό. Από ένα σκάφος, ιδιωτικό,  έστειλαν έναν απινιδωτή γιατί είδαν τι συνέβη. Μία φίλη μου που πήρε και αυτή στο Κέντρο Υγεία της απάντησαν ‘τα παράπονα της στο υπουργείο’. Ο γιατρός μας είπε να την πάμε εμείς στο Κέντρο Υγείας. Είναι οργανωμένη παραλία και δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε απινιδωτής. Είναι ντροπή. Όσοι ήταν εκεί έκαναν ΚΑΡΠΑ».

Από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση είναι, όχι ότι δεν υπήρχε οδηγός, αλλά ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.

Διαβάστε επίσης:

Τέσσερις συλλήψεις σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για πυρκαγιές – Η αμέλεια ο νούμερο 1 εμπρηστής

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί στη φωτογραφία-ντοκουμέντο από την «κλινική»

Βορίζια: Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών οικογενειών – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamilton-ferrari-pits
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Καταστροφή για Χάμιλτον στη Μαδρίτη – Εκτός αγώνα από τον 7ο γύρο με πρόβλημα στα φρένα

kasidiaris 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προαναγγελία Κασιδιάρη για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Αποφυλακίζομαι οριστικά»

mazonakis—new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρινίσεις για την κηδεία Μαζωνάκη: Παρουσία κόσμου η εξόδιος ακολουθία, η ταφή αποκλειστικά σε στενό οικογενειακό κύκλο (Video)

papandreou_new (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου: Οι ευθύνες της ΝΔ για τη χρεοκοπία της χώρας δεν διαγράφονται με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

teloneio euzonon (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Άφαντος ο δραπέτης βαρυποινίτης – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό και οι έλεγχοι στο τελωνείο Ευζώνων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μια ολόκληρη νύχτα για το «αντίο» του κόσμου – Η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια και η κηδεία τη Δευτέρα

spanakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπανάκης για Μαρινάκη: Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να τον φάτε για το επίδομα ανεργίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 17:19
hamilton-ferrari-pits
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Καταστροφή για Χάμιλτον στη Μαδρίτη – Εκτός αγώνα από τον 7ο γύρο με πρόβλημα στα φρένα

kasidiaris 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προαναγγελία Κασιδιάρη για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Αποφυλακίζομαι οριστικά»

mazonakis—new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρινίσεις για την κηδεία Μαζωνάκη: Παρουσία κόσμου η εξόδιος ακολουθία, η ταφή αποκλειστικά σε στενό οικογενειακό κύκλο (Video)

1 / 3