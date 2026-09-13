Τραγωδία στην Αίγινα: Γυναίκα πέθανε στην παραλία λόγω αργοπορίας του ασθενοφόρου (Videos)

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Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Αίγινας, όπου μια γυναίκα κατέρρευσε και πέθανε, ενώ για περίπου 55 λεπτά οι παρευρισκόμενοι έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ζήτησαν βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπως καταγγέλλουν, ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Το ασθενοφόρο τελικά έφτασε τελικά μετά από 55 λεπτά. Παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα τελικά κατέληξε στην παραλία.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα»: «Στη 13:00 αντιλήφθηκα ότι κάτι συμβαίνει στις ξαπλώστρες. Πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο και θα δούνε τι θα κάνουν. Τους πήρα ξανά. Πήρα στην αστυνομία όπου μου είπαν θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή γιατί τον έχουν κλέψει και δεν υπάρχει στο χωριό. Πήραμε και το Λιμενικό. Πήγε 2 παρά 10 όταν έφτασε το ασθενοφόρο, 5 λεπτά πιο πριν είχε φτάσει το Λιμενικό με έναν γιατρό. Από ένα σκάφος, ιδιωτικό, έστειλαν έναν απινιδωτή γιατί είδαν τι συνέβη. Μία φίλη μου που πήρε και αυτή στο Κέντρο Υγεία της απάντησαν ‘τα παράπονα της στο υπουργείο’. Ο γιατρός μας είπε να την πάμε εμείς στο Κέντρο Υγείας. Είναι οργανωμένη παραλία και δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε απινιδωτής. Είναι ντροπή. Όσοι ήταν εκεί έκαναν ΚΑΡΠΑ».

Από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση είναι, όχι ότι δεν υπήρχε οδηγός, αλλά ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.

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