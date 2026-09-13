ΣΥΡΙΖΑ: «Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα»

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«Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ούτε το λέγε, λέγε κάτι θα μείνει. Η ακρίβεια, το νοίκι και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του για το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνει, «από τα 2,2 δισ. ευρώ, μόλις 600 εκατ. δίνονται φέτος και 1,6 δισ. μεταφέρονται στο 2027», ενώ «οι δημόσιοι υπάλληλοι θα περιμένουν έως τον Δεκέμβριο του 2027 για 500 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 42 ευρώ τον μήνα».

«Το μήνυμα είναι καθαρό: πρώτα η ψήφος και μετά η ενίσχυση. Η κοινωνία όμως δεν ζει με προεκλογικά γραμμάτια», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκρίνοντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης με την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για επιταγή 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές», τονίζει.

Μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύει τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που περιορίζεται «ελάχιστα για λίγους το τεκμαρτό σύστημα» αλλά και τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά που «εξαρτάται από την αποταμίευση των γονιών».

«Το “Σπίτι μου 3” χωρίς αύξηση της προσφοράς μπορεί θα ανεβάσει κι άλλο τις τιμές. Η λύση είναι απόθεμα κοινωνικής κατοικίας μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΕΦΚΑ, αξιοποίηση ακινήτων και προσιτό, καθορισμένο ενοίκιο. Στην Ενέργεια παραδέχεστε ότι η ΔΕΗ μπορεί να απορροφά κόστος. Μιλήστε για τις χρεώσεις της ΔΕΗ από το 2020 μέχρι σήμερα», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και διερωτάται:

«Γιατί, λοιπόν, να περιμένουν οι πολίτες έως το 2029; Χρειάζονται δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, μείωση των έμμεσων φόρων και περιορισμός του χρηματιστηριακού μηχανισμού, ώστε η ελάφρυνση να φτάνει στον λογαριασμό»,-συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο. Εκεί κρίνεστε».

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