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13.09.2026 17:40

«Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω, είστε προκλητικός και απαράδεκτος»: Νέα ένταση Πατούλη – Γιάμαλη με αφορμή το επίμαχο συνέδριο (Video)

13.09.2026 17:40
giamali_patoulis

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Νέα ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και την Αναστασία Γιάμαλη δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», με αφορμή το επίμαχο συνέδριο στο οποίο συμμετείχε η γιατρός, που συνελήφθη, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είστε προκλητικός και απαράδεκτος» επισήμανε, μεταξύ άλλων, η Αναστασία Γιάμαλη ενώ ο Γιώργος Πατούλης την κατηγόρησε για λαϊκισμό και της είπε πως δεν ακούει ή δεν θέλει να καταλάβει «γιατί είναι στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Αν η υπερασπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι Συριζαία, δεν σας τιμά πρώτον. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω, εσείς ελέγχεστε» απάντησε σε αυστηρό τόνο η παρουσιάστρια του Mega.

«Ήρθαμε για να ακούσουμε εσάς σαν δικαστή ή να απαντήσει και κάποιος; Θα με αφήσετε να απαντήσω; Ή δεν το θέλετε;», συνέχισε ο Γιώργος Πατούλης για να ακολουθήσει ένας δεκάλεπτος διάλογος, στο ίδιο έντονο ύφος.

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