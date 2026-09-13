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13.09.2026 18:08

Ο Τραμπ ελπίζει να ενωθεί η Ιρλανδία και έχει… ιδέες και για τη Σκωτία

13.09.2026 18:08
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Κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα ήθελε εμμένει στην υποστήριξή του για μία ενωμένη Ιρλανδία, ενώ «μία άλλη ημέρα» θα μιλήσει για την Σκωτία

«Έχεις τη Βόρεια Ιρλανδία και έχεις την Ιρλανδία και όπως φαίνεται σε εμένα ένα από τα πιο φυσικά πράγματα είναι να τις βάλεις μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, εμμένοντας σε σχόλια του που έγιναν χθες στο Δουβλίνο.

«Ρωτήσατε για τη Σκωτία. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσω ακόμα. Θα το κρατήσω για μία άλλη ημέρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ μπορούν εύκολα να καλύψουν την υπόσχεσή του για την αποστολή ενός «μερίσματος», όπως το χαρακτήρισε, 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς ενήλικες πολίτες, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ επιμένει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές του πετρελαίου.

«Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά -ίσως πριν- αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος», δήλωσε.

«Θα σας πω αυτό: Το Ιράν επιθυμεί πολύ μία συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς. Επιθυμούν να κάνουν μία συμφωνία. Πρέπει να κάνουν τη σωστή συμφωνία. Δεν θα κάνω μία συμφωνία που δεν θα είναι καλή», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, σήμερα ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου. Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

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