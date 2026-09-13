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13.09.2026 13:06

Τουρκία: Κρατικό πογκρόμ κατά ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ σε μπαρ και σπίτια – Δεκάδες συλλήψεις της αστυνομίας

13.09.2026 13:06
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Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς το πρωί της Κυριακής (13/9) σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο όνομα της «προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας», ανακοίνωσαν οι αρχές και μία από τις ενώσεις που στοχοθετήθηκαν.

«Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ‘Η οικογένειά μου είναι ασφαλής’ (…) που διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας μας και της χωροφυλακής μας, ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε (…) συνολικά 15 επαρχίες», μεταξύ των οποίων εκείνες της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, έγραψε στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.

Πλαίσιο «Δεκαετίας της Οικογένειας»

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν συλληφθεί, αλλά υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της «Δεκαετίας της Οικογένειας», που κηρύχθηκε από τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να «προστατευθούν τα παιδιά μας, ο θεσμός της οικογένειας και η κοινωνική τάξη».

Στην Κωνσταντινούπολη, αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε γκέι μπαρ και σε ένα νυκτερινό κέντρο που θεωρείται καταφύγιο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Στοχοθετήθηκε επίσης ένα ανδρικό χαμάμ, γνωστό ως χώρος πορνείας.

Η ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ Kaos GL εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «περισσότερα από δέκα» μέλη της «συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομικές έρευνες στα σπίτια τους».

Μπλοκ στους λογαριασμούς ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία

«Η αστυνομία ερεύνησε επίσης τα γραφεία της ένωσης», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι στοχοθετείται κυρίως με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς».

Ο λογαριασμος της Kaos GL στο X, καθώς και αυτοί μιας δεκαπενταριάς άλλων οργανώσεων και ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ είχαν ήδη μπλοκαριστεί χθες, Σάββατο, στην Τουρκία κατόπιν αιτήματος των αρχών.

Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένους» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.

«Η ύπαρξη δεν μπορεί να απαγορευθεί ούτε να εμποδισθεί. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ανθρώπινα δικαιώματα!», αντέδρασε μέσω του X η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του αριστερού φιλοκουρδικού κόμματος DEM Οζγκιούλ Σακί.

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