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13.09.2026 13:33

Παρ’ ολίγον τραγωδία στην άσφαλτο: 67χρονος μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα (Video)

13.09.2026 13:33
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Έναν 67χρονο, ταυτοποίησαν οι Αρχές ως οδηγό του αυτοκινήτου που καταγράφηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στη λεωφόρο, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

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Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Έπειτα από προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 67χρονο ως τον οδηγό του οχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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