Σέρρες: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες

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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.

Μέχρι στιγμής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ καi 4 οχήματα ενώ επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

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