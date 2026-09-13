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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.09.2026 14:38

ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν θα επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη»

13.09.2026 14:38
KKE

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«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του “μερίσματος της κοροϊδίας”, που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, και να βαφτίζει την αγανάκτηση του λαού “μεμψιμοιρία”, το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το “μεγάλωμα της πίτας” των κερδών των λίγων» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αρκεί μονάχα μια σύγκριση των περιβόητων “κοστολογημένων μέτρων” της κυβέρνησης, με τα 3 δισ. που κοστίζει στον ελληνικό μόνο η αγορά της “Ασπίδας του Αχιλλέα” από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Ο “πηγαίος κώδικας” και αυτού του πανάκριβου εξοπλιστικού προγράμματος, δεν είναι άλλος από τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και τους πολέμους στην περιοχή» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Γι’ αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε, που να μην περιλαμβάνει τη συγκλονιστική παρουσία χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, που δίνει το έναυσμα για μια πραγματική λαϊκή αντεπίθεση, με τις ανάγκες των πολλών στο προσκήνιο, κόντρα στους πολέμους και τα κέρδη τους».

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