Φθιώτιδα: Φωτιά πάνω από τα σπίτια της Πελασγίας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι της Κυριακής (13/09), εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πελασγίας στον Δήμο Στυλίδας.

Η εστία της φωτιάς ξέσπασε πλησίον ελαιοπερίβολων και δασικής έκτασης, αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Ευτυχώς, η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια, ωστόσο η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση.

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