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13.09.2026 15:35

Βορίζια: Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών οικογενειών – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

13.09.2026 15:35
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Η ηρεμία στα Βορίζια μάλλον είναι άγνωστη λέξη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την κοινωνική συνοχή του χωριού που τους τελευταίους δέκα μήνες δοκιμάζεται πολύ σκληρά με απώλειες ανθρώπινων ζωών, τραυματισμούς, αλλεπάλληλες εντάσεις και συνεχή επεισόδια.

Μπορεί σε πρώτο πλάνο να βρίσκεται η αιματοβαμμένη υπόθεση της 1ης Νοεμβρίου του 2025 με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, δεν είναι, όμως, το μοναδικό “μέτωπο”. Υπάρχουν πολλές προστριβές και εντάσεις ανάμεσα και σε άλλες οικογένειες.

Τα τελευταία 24ωρο την τοπική κοινωνία απασχολεί έντονα σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών με ίδιο επώνυμο αλλά διαφορετικό παρατσούκλι. Με αφορμή κάποιες φθορές, η ένταση κλιμακώθηκε και ξέσπασε άγριος καυγάς. Υπήρξε και τραυματίας που χρειάστηκε να διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο επεισόδιο του ξυλοδαρμού του φέρονται να εμπλέκονται δύο άτομα από την άλλη πλευρά. Πάντως, το όλο σκηνικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε ένα χωριό που οι ισορροπίες κινούνται ήδη σε τεντωμένο σχοινί.

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