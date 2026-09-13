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13.09.2026 16:03

«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια πριν τη λαϊκή αγρυπνία (Video)

13.09.2026 16:03
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Η «λαϊκή αγρυπνία» για τον ύστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.

Λόγω της τεράστιας απώλειας που έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο, ήδη από νωρίς αναμένεται και συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος κόσμου στην παλιά του γειτονιά για να τιμήσει τη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα γύρω από την περιοχή του ναού στη Νίκαια για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Το λαϊκό προσκύνημα/αγρυπνία θα διαρκέσει από τις 19:30 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Διευκρινίσεις για την κηδεία Μαζωνάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:00, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία κόσμου, όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή.

Μιλώντας στο ERTNEWS, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι μόνο η ταφή -στο Γ’ Νεκροταφείο- θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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