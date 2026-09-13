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13.09.2026 16:28

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο πρώτος του βιολιστής που έγινε ιερέας – Το συγκινητικό «αντίο» παίζοντας τραγούδι του (Video)

13.09.2026 16:28
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Με το βιολί στα χέρια επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ο πατήρ Ευστράτιος Συρίγος, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του τραγουδιστή.

Ο παπά-Στρατής, όπως είναι γνωστός, άφησε τη μουσική να μιλήσει στη θέση των λέξεων. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, πήρε ξανά στα χέρια του το όργανο που τον είχε συνδέσει με τον Μαζωνάκη πολλά χρόνια πριν και έπαιξε στη μνήμη του.

Ο άνθρωπος πίσω από το βιολί

Η μουσική υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής του πατέρα Ευστράτιου πριν από την ιεροσύνη. Οι νυχτερινές πίστες, οι ορχήστρες και οι συνεργασίες με καλλιτέχνες αποτέλεσαν για χρόνια την καθημερινότητά του.

Αργότερα άφησε πίσω του τη νύχτα και ακολούθησε τον δρόμο της Εκκλησίας. Το βιολί, όμως, δεν έπαψε να αποτελεί μέρος της προσωπικής του ιστορίας.

Ένας αποχαιρετισμός που γύρισε τον χρόνο πίσω

Χρόνια μετά τις κοινές τους νύχτες στις αθηναϊκές πίστες, ο παπά-Στρατής πήρε ξανά το βιολί του για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αυτή τη φορά δεν υπήρχε πίστα, ορχήστρα ή κοινό να περιμένει το επόμενο τραγούδι. Υπήρχε μόνο ένας προσωπικός αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε μοιραστεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες πριν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Και για τον πατήρ Ευστράτιο Συρίγο, ο κύκλος έκλεισε εκεί απ’ όπου είχε αρχίσει η κοινή τους ιστορία, στις νότες ενός βιολιού.

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