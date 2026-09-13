Formula 1: Καταστροφή για Χάμιλτον στη Μαδρίτη – Εκτός αγώνα από τον 7ο γύρο με πρόβλημα στα φρένα

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Καταστροφική κατάληξη είχε το γκραν πρι της Formula 1 στη Μαδρίτη για τον Λιούις Χάμιλτον καθώς βρέθηκε εκτός αγώνα από πολύ νωρίς.

Ο Βρετανός πιλότος μόλις στον 7ο γύρο του αγώνα, εγκατέλειψε καθώς αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα στα φρένα.

Γρήγορα αναγκάστηκε να μπει στα πιτς και ουσιαστικά ο αγώνας τελείωσε εκεί γι΄αυτόν, με αποτέλεσμα πλέον να μείνει πολύ πίσω στη κούρσα του πρωταθλήματος.

📻 "I can barely stop the car"



Lewis Hamilton has now been called into the pits due to his brake problem, and he retires from the race ❌ #F1 #SpanishGP | LAP 7/57 pic.twitter.com/MMDosAY7xp September 13, 2026

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