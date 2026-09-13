Οργισμένη ανάρτηση Κωστέτσου για σχόλια κατά του Μαζωνάκη: «Κάποιοι άρχισαν να τα μαζεύουν»

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Ο Βασίλειος Κωστέτσος σε ανάρτησή του εξέφρασε την οργή του για ορισμένα σχόλια που είχαν γραφτεί τα πρώτα δύο 24ωρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπήρχαν αναρτήσεις στο διαδίκτυο που συνέδεσαν το περιστατικό με ναρκωτικά, ωστόσο οι αρχές έχουν σχηματίζει δικογραφία κατά των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση.

«Πολλοί αρχίζουν και τα μαζεύουν… Το κύμα της οργής του κόσμου είναι τσουνάμι!…με αυτά που βιάστηκαν ηλιθιωδώς να γράψουν για εντυπώσεις! Για άλλη μια φορα επαναλαμβάνω! Ας σταματήσει η «καραμέλα» των ναρκωτικών και ότι αργά ή γρήγορα θα έφευγε! Ας σταματήσουν να τον ταυτίζουν με καλλιτέχνες που έφυγαν με μια ένεση από υπερβολική δόση ή χάπια!!! Το πότε θα φύγει ο καθένας μας!!!!!!!ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ! Και κανείς Άλλος!!!!» έγραψε οργισμένος ο Βασίλειος Κωστέτσος στα σόσιαλ.

«Ο Γιώργος έφυγε όχι από την προσωπική επιλογή του που δεν την επέβαλε σε κανέναν και σε κανένα τραγούδι του!!! αλλά από απερισκεψίες ανθρώπινων λαθών!… Από κομπογιαννίτες που τρόμαξαν στην δημοσιότητα του προσώπου του και την κατάληξη που θα είχαν κλέβοντάς του την Ελπίδα λεπτών που μπορούσε να επιβιώσει!!!!!. «Γράψτε και ανεβάστε φωτό του γιατί ο ΜΑΖΩ δεν ανήκε ούτε σε εμένα ούτε σε εσένα… Ανήκε σε όλους μας! Ήταν είναι Λαϊκό Είδωλο όλων! Αιώνια του η Μνήμη!» πρόσθεσε ο σχεδιαστής μόδας.

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