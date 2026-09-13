Τσουβέλας για Μαζωνάκη: «Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε, μη χαίρεστε υποσυνείδητα κάποιοι»

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Με λόγια που ξεπερνούν ένα απλό «αντίο» επέλεξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, καταθέτοντας τις σκέψεις του για τη σκοτεινή πλευρά της αναγνωρισιμότητας, την κατάθλιψη, τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά και την ευκολία με την οποία πολλές φορές κρίνεται ένας άνθρωπος όταν έχει ήδη χάσει τον έλεγχο της ζωής του.

Ο γνωστός κωμικός προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή στα 54 του χρόνια, την ώρα που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας εξακολουθούν να διερευνώνται.

«Ενώ ο ίδιος μαυρίζει στην ψυχή»

«Με μία εγκληματική δράση που αναμένουμε την δικαστική εξέλιξη όλο το μουσικό φάσμα χαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη…Έναν άνθρωπο που τραγουδούσε με ροζ κοστουμι και χρυσές μπότες Διονυσίου και γνώριζε την αποθέωση», γράφει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Τα τραγούδια του πασίγνωστα και ο ίδιος ενας σταρ με αυτά που συνεπάγονται Σκοτάδια ,διαχείριση άσχημη και απρόβλεπτες συμπεριφορές..Για έναν άνθρωπο που ειναι στο επίκεντρο και γεννάει λεφτά ενώ ο ίδιος μαυρίζει στην ψυχή φταίνε όλοι και κυρίως ο ίδιος..Όμως όταν χάσεις τον εαυτό σου δεν φταις μετά…Ζεις εξω απ το σώμα σου και παράλληλα..Νομίζεις πως είσαι άτρωτος και πως με έναν μαγικό τρόπο θα την σκαπουλάρεις…Χαμογελάς στο μοιραίο και ξημερώνει και όλα καλά και πάλι από την αρχή..

Ύστερα χειροκρότημα και αποθέωση και κρύψιμο των προβλημάτων..Όχι κύριοι σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε και μην χαίρεστε υποσυνείδητα κάποιοι, επειδή ενας πασιγνωστος ήρθε στα μέτρα σας και κάτω από τη γη..Οι άνθρωποι που εχουν πάνω τους φώτα σκαλίζουν την κατάθλιψη και είναι εκτεθειμένοι και απροετοίμαστοι..Όλα πιο μεγάλα και όλα φωναχτά…Ανασφάλειες ,στεναχώριες και συμπεριφορές..Είναι δύσκολο να είσαι μόνος σου μέσα σε τόσα φώτα και τόσο κόσμο..

«Η ζωή είναι δώρο»

Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξεκαθαρίζει πως τα λόγια του δεν αποτελούν δικαιολόγηση συμπεριφορών ή ενδεχόμενων καταχρήσεων. Αντίθετα, επιλέγει να σταθεί στην αξία της ανθρώπινης ζωής και να αφήσει τη δική του τελευταία σκέψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα τραγούδι που, όπως γράφει, θα εξακολουθεί να τον φέρνει στη μνήμη χιλιάδων ανθρώπων.

«Δεν δικαιολογώ επουδενί συμπεριφορές μήτε ενδεχόμενες καταχρήσεις…Αυτο είχα υποχρέωση να το γράψω για τον άνθρωπο που έφυγε και ξέρει αυτός..Η ζωή ειναι δώρο και αποτέλεσμα εκατομμυρίων συμπτώσεων..Είναι θαύμα…Το μόνο που με στεναχωρεί είναι πως έγινε πιο φτηνή στις μέρες μας και δεν υπολογίζεται το ίδιο…

Πάντα όταν θα μπαίνει η εισαγωγή του βιολιού απ το μου λείπεις θα έχουν χιλιάδες άνθρωποι την ίδια σκέψη», καταλήγει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

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