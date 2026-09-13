«Είδα τον Χριστό φαντάρο»: Το τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης

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Τους στίχους του τραγουδιού που έγραψε για τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο Γιώργος Παυριανός.

Ο στιχουργός -ο οποίος έχει γράψει το «Παιδί της νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»- δημοσίευσε τους στίχους που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε…», έγραψε στο Facebook, στη λιτή του ανάρτηση στο Facebook.

Οι στίχοι του τραγουδιού:

ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ

Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ’ την φωτια επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!”

Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα

να ΄τανε λουλούδια

κι όλους αυτούς που αγάπησα

τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!”

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