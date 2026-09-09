Ξεσπά η Φωτεινή Πετρογιάννη: «Ρε μίζεροι ασχοληθείτε με τις ζωές σας που δεν αντέχετε τη χαρά του άλλου»

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Με έντονο τρόπο απάντησε η Φωτεινή Πετρογιάννη σε σχόλιο follower της που επέκρινε τη δημοσιογράφο επειδή δημοσίευσε φωτογραφία με το παιδί της.

Με ένα story στο προφίλ της στο Instagram στο οποίο συμπεριέλαβε το εν λόγω σχόλιο, η συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 απάντησε με αιχμηρό τρόπο, χωρίς να κρύψει τον εκνευρισμό της.

«Κυρία Δέσποινα, ναι! Είχαμε κάτσει με τον μικρό και περιμέναμε το σχόλιο σου για να πειστούμε αν είμαι καλή μάνα και να πέσουμε για ύπνο ήσυχοι”. Ρε μίζεροι, ασχοληθείτε με τις ζωές σας που δεν αντέχετε τη χαρά του άλλου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

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