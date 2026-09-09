Κυψέλη: Τα ανθρώπινα οστά μεταφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Αλεπότρυπα – Τι αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές διενεργούν έρευνες μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα σε εγκαταλελειμμένο σημείο στον λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε τυχαία από προπονητή αθλητικής ομάδας κατά την αναζήτηση μπάλας που βγήκε εκτός γηπέδου.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση από ειδικούς ανθρωπολόγους ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και η ταυτότητα του ατόμου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξετάζουν υλικό από κάμερες της περιοχής και επανεξετάζουν φακέλους εξαφανισμένων προσώπων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων, ενώ οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο θάνατος δεν είναι πρόσφατος.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε σακούλα σε εγκαταλελειμμένο σημείο στον λόφο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη.

Το άστοχο σουτ ενός παιδιού που βγήκε εκτός γηπέδου στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης αποκάλυψε το μακάβριο εύρημα με τα ανθρώπινα οστά.

Όταν ο προπονητής της ομάδας πήγε να πάρει την μπάλα είδε τα ανθρώπινα οστά και κάλεσε την αστυνομία, ενώ φρόντισε τα παιδιά να μην δουν το αποτρόπαιο θέαμα.

Όλα δείχνουν ότι τα οστά έχουν μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σημείο το τελευταίο διάστημα με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις μέσα από κάμερες που υπάρχουν την περιοχή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να επανεξετάσουν φακέλους εξαφανισμένων ατόμων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο που αναζητείται.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε υποθέσεις εξαφανίσεων τόσο των τελευταίων μηνών όσο και παλαιότερων ετών.

Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους.

Αυτοί θα δώσουν απαντήσεις για το πότε τοποθετείται χρονικά ο θάνατος του προσώπου που ανήκουν τα οστά. Ο θάνατος πάντως δεν φαίνεται να είναι πρόσφατος και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες.

Το σημείο εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο, καθώς οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν νέων ευρημάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κρανίο που εντοπίστηκε δεν διαπιστώθηκε κάποια τομή και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

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