Το κράτος συνεχίζει να παράγει «φέσια»: Στα 3,275 δισ. ευρώ τα χρέη προς ιδιώτες

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Το Δημόσιο ζητά συνέπεια από επιχειρήσεις και φορολογούμενους, αλλά εξακολουθεί το ίδιο να παράγει ληξιπρόθεσμα χρέη δισεκατομμυρίων ευρώ. Απλήρωτα τιμολόγια συσσωρεύονται σε δημόσιους φορείς, προμηθευτές περιμένουν τα χρήματά τους και επιστροφές φόρων παραμένουν σε εκκρεμότητα, με τον συνολικό λογαριασμό να φθάνει τον Ιούλιο στα 3,275 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα μόνο καινούργιο δεν είναι. Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες περιορισμού των κρατικών «φεσιών», ένας σημαντικός όγκος νέων υποχρεώσεων εξακολουθεί να περνά στην κατηγορία των ληξιπρόθεσμων, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Τώρα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να βάλει ψηφιακό «φρένο» στον μηχανισμό παραγωγής νέων χρεών, επιστρατεύοντας τη νέα πλατφόρμα «Συνέπεια», η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

Μέσω του νέου συστήματος θα παρακολουθείται η πορεία των πληρωμών σε ολόκληρο το Δημόσιο: ποια τιμολόγια εξοφλούνται, ποια μένουν απλήρωτα και, κυρίως, πόσο χρόνο χρειάζεται κάθε φορέας για να πληρώσει επιχειρήσεις και προμηθευτές.

Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις και αφήνουν τις υποχρεώσεις τους να μετατρέπονται σε ληξιπρόθεσμα χρέη.

Μια «μηχανή» χρεών 3,275 δισ. ευρώ

Τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου έφθασαν τον Ιούλιο τα 2,646 δισ. ευρώ.

Υπήρξε βελτίωση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν βρίσκονταν στα 2,764 δισ. ευρώ, καθώς μέσα σε έναν μήνα περιορίστηκαν κατά 118 εκατ. ευρώ. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα: δισεκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε να έχουν διοχετευθεί στην αγορά εξακολουθούν να παραμένουν στα κρατικά ταμεία.

Και ο πραγματικός λογαριασμός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων των 629 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους ανέρχονται σε 3,275 δισ. ευρώ.

Νοσοκομεία: Η μεγαλύτερη «μαύρη τρύπα»

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται για ακόμη μία φορά τα δημόσια νοσοκομεία. Οι οφειλές τους προς προμηθευτές διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο σε 1,235 δισ. ευρώ, από 1,305 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η μηνιαία μείωση κατά 70 εκατ. ευρώ δεν αλλάζει το γεγονός ότι σχεδόν ένα στα δύο ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δημόσιων φορέων προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, με χρέη 681 εκατ. ευρώ, έναντι 715 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Στις συγκεκριμένες εκκρεμότητες περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις που συνδέονται με την απονομή συντάξεων, ιδιαίτερα σε σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης.

Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων περιορίστηκαν στα 237 εκατ. ευρώ από 243 εκατ. ευρώ.

Ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι οι επιστροφές φόρων. Τον Ιούλιο οι εκκρεμότητες μειώθηκαν αισθητά, στα 629 εκατ. ευρώ από 788 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Από αυτά, 181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Επιστροφές συνολικού ύψους 254 εκατ. ευρώ βρίσκονται στην αναμονή για περισσότερες από 90 ημέρες. Για 161 εκατ. ευρώ η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους δικαιούχους, ενώ άλλα 375 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για λιγότερο από τρεις μήνες.

Το μεγάλο στοίχημα της «Συνέπειας» δεν είναι, συνεπώς, να καταγράψει απλώς τα ήδη γνωστά δισεκατομμύρια των κρατικών «φεσιών». Είναι να σταματήσει τους δημόσιους φορείς από το να γεννούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε η αποπληρωμή των παλιών χρεών να μην συνοδεύεται διαρκώς από τη δημιουργία καινούργιων.

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