ΠΟΜΙΔΑ: Θετικά, αλλά ανεπαρκή τα μέτρα για τα ακίνητα – Τι ζητά για ενοίκια και ΕΝΦΙΑ

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Θετικά στοιχεία, αλλά και σημαντικές ελλείψεις ως προς την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, διαπιστώνει η ΠΟΜΙΔΑ στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ.

Η Ομοσπονδία ζητά πρόσθετες μειώσεις φόρων, διεύρυνση των φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και άμεση εφαρμογή της κυβερνητικής εξαγγελίας για τη δημιουργία συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι αναγνωρίζει ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν θετικές παρεμβάσεις για την οικονομία, όπως οι αυξήσεις εισοδημάτων, οι μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων και η δημιουργία του «κουμπαρά» για τη Νέα Γενιά.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την αγορά ακινήτων, εκτιμά ότι παραμένουν άλυτα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν άμεσα στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Τα «κενά» στις κυβερνητικές εξαγγελίες

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, δεν προβλέπεται περαιτέρω μείωση των φόρων που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία και τα εισοδήματα από αυτήν, δηλαδή του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος από ενοίκια.

Εξαίρεση αποτελεί η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε μικρούς οικισμούς, μέτρο που αφορά περίπου 62.000 ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται καθολική επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα εισοδήματα από μακροχρόνιες μισθώσεις σε όλα τα κλειστά ακίνητα που σήμερα δεν διατίθενται προς μακροχρόνια ενοικίαση, χωρίς εξαιρέσεις, περιορισμούς ή πρόσθετες προϋποθέσεις.

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να αυξήσει άμεσα την προσφορά κατοικιών στην αγορά, την οποία χαρακτηρίζει ως το πλέον επείγον ζητούμενο.

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει η Ομοσπονδία είναι η απουσία συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι μια τέτοια αξιολόγηση θα μπορούσε να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των ιδιοκτητών και, κατ’ επέκταση, να συμβάλει ακόμη και στη μείωση των ενοικίων, περιορίζοντας τον κίνδυνο που συνοδεύει κάθε νέα μίσθωση.

Οι τρεις παρεμβάσεις για τα «κλειστά σπίτια»

Στο επίκεντρο των προτάσεων της ΠΟΜΙΔΑ βρίσκονται τρεις παρεμβάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μπορούν να συμβάλουν στην επαναφορά «κλειστών» κατοικιών στην αγορά και στην αύξηση της προσφοράς, προς όφελος τόσο των ιδιοκτητών όσο και, κυρίως, των ενοικιαστών.

Πρώτον, ζητά την παράταση και επέκταση της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια σε κάθε κατοικία που παραμένει σήμερα κενή. Η πρόταση αφορά νεόδμητα, ανακαινισμένα και νεοαποκτηθέντα ακίνητα, καθώς και κατοικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση, έχουν παραχωρηθεί δωρεάν ή ανήκουν σε νομικά πρόσωπα.

Δεύτερον, προτείνει μείωση κατά 5% των φορολογικών συντελεστών στα τρία κλιμάκια φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, στα οποία δεν υπήρξε μείωση κατά το προηγούμενο έτος.

Τρίτον, επαναφέρει την πρόταση για εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών. Όπως υποστηρίζει, το μέτρο θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς μισθώσεων, ενισχύοντας την ασφάλεια των ιδιοκτητών και κατ’ επέκταση διευκολύνοντας την πρόσβαση των πραγματικών ενοικιαστών σε κατοικία.

ΕΝΦΙΑ: Οι τρεις πρόσθετες αλλαγές που ζητούν οι ιδιοκτήτες

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ, η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις απουσιάζουν τουλάχιστον τρεις σημαντικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, ζητά:

την αύξηση της έκπτωσης για την ασφάλιση κατοικιών από 20% σε 50%,

έκπτωση 3% για την εφάπαξ εξόφληση του ΕΝΦΙΑ από συνεπείς φορολογούμενους,

την κατάργηση του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ για τα διατηρητέα κτίρια.

Τα μέτρα που αξιολογούνται θετικά

Παρά τις ενστάσεις της, η ΠΟΜΙΔΑ αξιολογεί θετικά μια σειρά από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Μεταξύ αυτών είναι η παράταση της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για κενές κατοικίες που εντάσσονται στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και για ακίνητα που αποσύρονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Θετικά κρίνεται επίσης η παράταση της φορολογικής έκπτωσης έως 16.000 ευρώ για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, όπως και η παράταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Ωστόσο, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στους όρους εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου.

Στα θετικά μέτρα εντάσσεται, τέλος, και η επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε επιπλέον 131 οικισμούς.

Τα μέτρα που χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά

Από την άλλη πλευρά, η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει αναποτελεσματική την ετήσια παράταση, για το 2027, του περιορισμού στην έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.

Ως αναποτελεσματικό μέτρο χαρακτηρίζει επίσης την αύξηση, από την 1η Ιουλίου 2027, του φόρου μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα – πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 3% σε 15%.

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