Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

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Άγχος παραδέχθηκε ότι είχε η Κυβέλη Μάρδα, η νεαρή γιατρός, που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός με ειδικότητα στη γυναικολογία και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ. Είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, Δημήτρη Μάρδα και σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.

Η Κυβέλη Μάρδα επισήμανε ότι ενημερώθηκε πως θα προλογίσει την εκδήλωση το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. «Ενημερώθηκα ότι θα προλογίσω τον πρόεδρο στις 23:00 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οπότε το τρακ ήταν ακόμη πιο έντονο. Με ενημέρωσε ένα στέλεχος της ΕΛΑΣ μετά από παρότρυνση του προέδρου. Είχα πολύ άγχος, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν θα σας το κρύψω».

Η Κυβέλη Μάρδα αποκάλυψε ότι γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα το 2022 στην Κωνσταντινούπολη. «Η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 2022. Είχε επιλέξει να έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μέναμε εκεί καθώς ο σύζυγός της αγωνιζόταν στη Φενερμπαχτσέ. Είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του. Τότε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα ότι έρχεται ο πρόεδρος και θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ. Υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο, με Πέλκα και Μπακασέτα, και με ρώτησαν αν μπορούσαμε να το κανονίσουμε. Έτσι, εγώ με μεγάλη χαρά ξεκίνησα τις διαδικασίες. Τον υποδέχθηκαν θερμά και εκεί τον γνώρισα για πρώτη φορά».

Ερωτηθείσα αν θα είναι υποψήφια με την ΕΛΑΣ στις προσεχείς εκλογές είπε «Είναι πολύ νωρίς να το απαντήσω. Είναι σίγουρα κάτι που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Οι άνθρωποι που έχουν μια στημένη ζωή, σε εισαγωγικά, μπορούν να κάθονται στον καναπέ τους και να είναι θεατές μιας κατάστασης, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να πουν ότι μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι. Όταν βλέπω πως ο ασθενής έρχεται και δεν μπορεί να βρει γιατρό, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για να κάνει τα χειρουργεία που χρειάζεται. Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν θεσμικά θέματα που δεν μπορεί να τα λύσει ένας γιατρός».

Η ίδια εξήγησε ότι η ενεργή συμμετοχή της στην ΕΛΑΣ δεν ξεκίνησε με την παρουσία της δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. «Η δουλειά μου στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν με δείτε να προλογίζω τον κ. Τσίπρα. Είμαι στον τομέα της Υγείας. Συντονίζω κάποια κομμάτια που έχουν να κάνουν με τους δείκτες ποιότητας, την πρόληψη, με το πώς θα αλλάξουμε κάποια πράγματα στην κοινωνία».

Για το ματς Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ που παρακολούθησαν μαζί στο ΟΑΚΑ σχολίασε χιουμοριστικά «Φέραμε γούρι στον πρόεδρο, δεν φέραμε γούρι στην ομάδα για μία μέρα. Δεν πειράζει».

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