83ο Φεστιβάλ Βενετίας/Αποστολή topontiki.gr: Τι λέει για τον τέλειο έρωτα ο Σπινόζα;

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ας οργανώνει εκδηλώσεις πανηγυρικές η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, μ’ αφορμή την συμπλήρωση 1415 ημερών στην εξουσία. Παράδοση οι φιέστες, σύγχρονη βερσιόν των ρωμαϊκών θριάμβων.

Παράδοση και η πολιτική αστάθεια σ´ όλη την μεταπολεμική περίοδο, μ´ εξαίρεση μοναδική την πρόσφατη τετραετή σταθερότητα. Το τελευταίο, πάντως, κύμα καύσωνα, όπως και τα προηγούμενα στη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν μπορεί να το αναχαιτίσει. Μ´ αποτέλεσμα, οι κλιματιζόμενες αίθουσες του φεστιβάλ να είναι διαρκώς και ασφυκτικά γεμάτες, ανεξαρτήτως τίτλων επί της οθόνης.

Η Τζόρτζια Μελόνι γιορτάζει την μακροβιότερη θητεία μεταπολεμικής κυβέρνησης στην Ιταλία

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια η εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή έχει ενισχυθεί. Κι αν οι Κάννες δεν φάνηκαν φιλόξενες απέναντι στο ιταλικό σινεμά, η φετινή Μόστρα το στηρίζει όσο ποτέ, προκαλώντας επικριτικά σχόλια του τοπικού Τύπου. Ανάμεσα στις πέντε συμμετοχές στο διαγωνισμό, προηγείται το Κατά (Νάνι) Μορέτι Ερωτικό Ευαγγέλιο.

Ως απόλυτη παραφωνία, συγκριτικά με το πολιτικό κλίμα του προγράμματος, ο γεμάτος προσδοκίες κι αισιοδοξία τίτλος (“Succedera questa note” , το οποίο θα μεταφράζαμε: «Θα συμβεί αυτήν τη νύχτα») δείχνει συνεπής μέχρι τέλους. Ύστερα από δύο συναντήσεις δίχως αποτέλεσμα και τρία άλματα στο χρόνο, ο Ματέο (Λουίς Γκαρέλ) και η Γκρέτα (Τζασμίν Τρίνκα) επιτέλους θ´ αγγίξουν την περιοχή του τέλειου έρωτα. Υπάρχει στην αληθινή ζωή ή μόνον στη σφαίρα της φαντασίας; Οι σωστοί άνθρωποι, σε λάθος στιγμή. Το πεπρωμένο εναντίον της καθημερινότητας. Η ελευθερία και οι απαγορευτικές συμβάσεις, τα δεσμά του γάμου, τα ταξίδια, το σεξ (για πρώτη φορά σχετικές σκηνές στην φιλμογραφία του Μορέτι), η συναυλία του Μπρους Σπρίνγκστιν, το δράμα, η ειρωνεία, η αναμονή, οι συμπτώσεις, ο ρυθμός της σχέσης σ´ αναζήτηση του ρυθμού του κόσμου. Σαν άρωμα αλλοτινού καιρού, με συγκίνηση και φαντασία, καλές ερμηνείες και αφήγηση παλιομοδίτικη. Ο ίδιος ο έρωτας δεν είναι πλέον ντεμοντέ;

Ο Νάνι Μορέτι (δεξιά), ο οποίος με την ταινία του «Θα συμβεί αυτήν τη νύχτα» δίχασε το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας

Κι επιπλέον απραγματοποίητος, αποφαίνεται ο Λι Τσαν-Ντονγκ, από την άλλη άκρη του πλανήτη. Εντυπωσιάζοντας προ οκταετίας με το “Burning”, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης επιβεβαιώνει το ξεχωριστό ταλέντο του στην διερεύνηση περίπλοκων καταστάσεων, σχέσεων και χαρακτήρων, όπου κυριαρχούν αμφίβολες προθέσεις, υπαινιγμοί, ανούσια φλυαρία και εύγλωττες σιωπές, υπόγειες αντιθέσεις κι ερεθιστικές ατμόσφαιρες. Στο “Possible love” διηγείται την εισβολή ενός ζεύγους στον κόσμο μιας οικογένειας εργατών, με πρόσχημα το ντοκιμαντέρ της γυναίκας του μεγαλοεπιχειρηματία για την απεργία, τις βίαιες συμπλοκές με την αστυνομία και την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρίγκιπες και φτωχοί; Όταν τα δύο ζευγάρια και το αγόρι των απολυμένων από το εργοστάσιο φτάνουν για ολιγοήμερες διακοπές στην εξοχική έπαυλη των πρώτων, καιροφυλακτούν οι εξομολογήσεις, το ερωτικό παιχνίδι, οι προφανείς προκαταλήψεις, αλλά και οι κάθε λογής διαφορές – εμπόδια σ’ οποιαδήποτε προσέγγιση. Στην ασιατική φιλοσοφία του έρωτα, το πεπρωμένο βαρύνει περισσότερο κι από το ταξικό χάσμα. Όσο κι αν η διαρκώς ανοιχτή κάμερα πασχίζει να μετουσιώσει τα πάντα σε εικόνες.

Σκηνή από την ταινία “The basics of philosophy” του Πολ Σρέιντερ

Μιλώντας για φιλοσοφία, ο Πολ Σρέιντερ (σεναριογράφος του «Ταξιτζή» και βετεράνος σκηνοθέτης) κυριολεκτεί, ανιχνεύοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, με βάση τις ιδέες του Μπαρούχ Σπινόζα. Διαφορετικό το ερώτημα, εδώ: μπορεί κάποιος ν´ αλλάξει; Ένας σαραντάρης καθηγητής φιλοσοφίας, ανατρέχει στο Σωκράτη και στους Στωικούς της αρχαιότητας, ετοιμάζει μιαν μελέτη για τον Σπινόζα, κάνει πρόταση γάμου σε κάποια συνάδελφό του, προσπαθεί να ερεθίσει πνευματικά τους μαθητές του, όμως τον καταδιώκει το «επεισόδιο» μ’ έναν ανήλικο που φρόντισε να καλύψει ο ισχυρός πατέρας του. Το θύμα, ενήλικας πλέον, του υπενθυμίζει την φύση των πραγμάτων και των ηθικών διλημμάτων, με τίτλο “The basics of philosophy”.

Η μάστιγα της παιδοφιλίας απασχολεί και τον Λανς Οπενχάιμ με το “Primetime”, βασισμένο στην επιτυχία ενός τηλεοπτικού παιχνιδιού και στην προσωπικότητα του παρουσιαστή Κρις Χάνσεν, που παγίδευε τους ενδιαφερόμενους με δόλωμα νεαρούς, στις ΗΠΑ του 2000. Στον κεντρικό ρόλο ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ωριμότερος από ποτέ, σε λάθος ταινία όμως. Από Αντίνοος (“Odyssey“), αστέρας του ριάλιτι και, για την επίσημη προβολή, ντυμένος κατάλευκος ιππότης κι αντικείμενο υστερικών εκδηλώσεων.

Ρόλος ανίκατε….

Διαβάστε επίσης:

Πλώρη για τα Oscar βάζει ο Γιάννης Οικονομίδης: Επίσημη η υποψηφιότητα της Ελλάδας με τη «Σπασμένη Φλέβα»

Γαλλία: Πρωτοφανής διεθνής σύνοδος κορυφής για το μέλλον του κινηματογράφου – Οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των πλατφορμών

«Spider-Man: Brand New Day»: Στην κορυφή του αμερικανικού box office για 6η εβδομάδα