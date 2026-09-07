search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 20:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ανδρέας Τύρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΥΡΟΣ

07.09.2026 19:49

83ο Φεστιβάλ Βενετίας/Αποστολή topontiki.gr: Τι λέει για τον τέλειο έρωτα ο Σπινόζα;

07.09.2026 19:49
venice festival

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ας οργανώνει εκδηλώσεις πανηγυρικές η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, μ’ αφορμή την συμπλήρωση 1415 ημερών στην εξουσία. Παράδοση οι φιέστες, σύγχρονη βερσιόν των ρωμαϊκών θριάμβων.

Παράδοση και η πολιτική αστάθεια σ´ όλη την μεταπολεμική περίοδο, μ´ εξαίρεση μοναδική την πρόσφατη τετραετή σταθερότητα. Το τελευταίο, πάντως, κύμα καύσωνα, όπως και τα προηγούμενα στη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν μπορεί να το αναχαιτίσει. Μ´ αποτέλεσμα, οι κλιματιζόμενες αίθουσες του φεστιβάλ να είναι διαρκώς και ασφυκτικά γεμάτες, ανεξαρτήτως τίτλων επί της οθόνης.

Inline image

Η Τζόρτζια Μελόνι γιορτάζει την μακροβιότερη θητεία μεταπολεμικής κυβέρνησης στην Ιταλία

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια η εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή έχει ενισχυθεί. Κι αν οι Κάννες δεν φάνηκαν φιλόξενες απέναντι στο ιταλικό σινεμά, η φετινή Μόστρα το στηρίζει όσο ποτέ, προκαλώντας επικριτικά σχόλια του τοπικού Τύπου. Ανάμεσα στις πέντε συμμετοχές στο διαγωνισμό, προηγείται το Κατά (Νάνι) Μορέτι Ερωτικό Ευαγγέλιο.

Ως απόλυτη παραφωνία, συγκριτικά με το πολιτικό κλίμα του προγράμματος, ο γεμάτος προσδοκίες κι αισιοδοξία τίτλος (“Succedera  questa note” , το οποίο θα μεταφράζαμε:  «Θα συμβεί αυτήν τη νύχτα») δείχνει συνεπής μέχρι τέλους. Ύστερα από δύο συναντήσεις δίχως αποτέλεσμα και τρία άλματα στο χρόνο, ο Ματέο (Λουίς Γκαρέλ) και η Γκρέτα (Τζασμίν Τρίνκα) επιτέλους θ´ αγγίξουν την περιοχή του τέλειου έρωτα. Υπάρχει στην αληθινή ζωή ή μόνον στη σφαίρα της φαντασίας; Οι σωστοί άνθρωποι, σε λάθος στιγμή. Το πεπρωμένο εναντίον της καθημερινότητας. Η ελευθερία και οι απαγορευτικές συμβάσεις, τα δεσμά του γάμου, τα ταξίδια, το σεξ (για πρώτη φορά σχετικές σκηνές στην φιλμογραφία του Μορέτι), η συναυλία του Μπρους Σπρίνγκστιν, το δράμα, η ειρωνεία, η αναμονή, οι συμπτώσεις, ο ρυθμός της σχέσης σ´ αναζήτηση του ρυθμού του κόσμου. Σαν άρωμα αλλοτινού καιρού, με συγκίνηση και φαντασία, καλές ερμηνείες και αφήγηση παλιομοδίτικη. Ο ίδιος ο έρωτας δεν είναι πλέον ντεμοντέ;

Inline image

Ο Νάνι Μορέτι (δεξιά), ο οποίος με την ταινία του «Θα συμβεί αυτήν τη νύχτα» δίχασε το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας

Κι επιπλέον απραγματοποίητος, αποφαίνεται ο Λι Τσαν-Ντονγκ, από την άλλη άκρη του πλανήτη. Εντυπωσιάζοντας προ οκταετίας με το “Burning”, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης επιβεβαιώνει το ξεχωριστό ταλέντο του στην διερεύνηση περίπλοκων καταστάσεων, σχέσεων και χαρακτήρων, όπου κυριαρχούν αμφίβολες προθέσεις, υπαινιγμοί, ανούσια φλυαρία και εύγλωττες σιωπές, υπόγειες αντιθέσεις κι ερεθιστικές ατμόσφαιρες. Στο “Possible love” διηγείται την εισβολή ενός ζεύγους στον κόσμο μιας οικογένειας εργατών, με πρόσχημα το ντοκιμαντέρ της γυναίκας του μεγαλοεπιχειρηματία για την απεργία, τις βίαιες συμπλοκές με την αστυνομία και την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρίγκιπες και φτωχοί; Όταν τα δύο ζευγάρια και το αγόρι των απολυμένων από το εργοστάσιο φτάνουν για ολιγοήμερες διακοπές στην εξοχική έπαυλη των πρώτων, καιροφυλακτούν οι εξομολογήσεις, το ερωτικό παιχνίδι, οι προφανείς προκαταλήψεις, αλλά και οι κάθε λογής διαφορές – εμπόδια σ’ οποιαδήποτε προσέγγιση. Στην ασιατική φιλοσοφία του έρωτα, το πεπρωμένο βαρύνει περισσότερο κι από το ταξικό χάσμα. Όσο κι αν η διαρκώς ανοιχτή κάμερα πασχίζει να μετουσιώσει τα πάντα σε εικόνες.

Inline image

Σκηνή από την ταινία “The basics of philosophy” του Πολ Σρέιντερ

Μιλώντας για φιλοσοφία, ο Πολ Σρέιντερ (σεναριογράφος του «Ταξιτζή» και βετεράνος σκηνοθέτης) κυριολεκτεί, ανιχνεύοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, με βάση τις ιδέες του Μπαρούχ Σπινόζα. Διαφορετικό το ερώτημα, εδώ: μπορεί κάποιος ν´ αλλάξει; Ένας σαραντάρης καθηγητής φιλοσοφίας, ανατρέχει στο Σωκράτη και στους Στωικούς της αρχαιότητας, ετοιμάζει μιαν μελέτη για τον Σπινόζα, κάνει πρόταση γάμου σε κάποια συνάδελφό του, προσπαθεί να ερεθίσει πνευματικά τους μαθητές του, όμως τον καταδιώκει το «επεισόδιο» μ’ έναν ανήλικο που φρόντισε να καλύψει ο ισχυρός πατέρας του. Το θύμα, ενήλικας πλέον, του υπενθυμίζει την φύση των πραγμάτων και των ηθικών διλημμάτων, με τίτλο “The basics of philosophy”.

Η μάστιγα της παιδοφιλίας απασχολεί και τον Λανς Οπενχάιμ με το “Primetime”, βασισμένο στην επιτυχία ενός τηλεοπτικού παιχνιδιού και στην προσωπικότητα του παρουσιαστή Κρις Χάνσεν, που παγίδευε τους ενδιαφερόμενους με δόλωμα νεαρούς, στις ΗΠΑ του 2000. Στον κεντρικό ρόλο ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ωριμότερος από ποτέ, σε λάθος ταινία όμως. Από Αντίνοος (“Odyssey“), αστέρας του ριάλιτι και, για την επίσημη προβολή, ντυμένος κατάλευκος ιππότης κι αντικείμενο υστερικών εκδηλώσεων. 

Ρόλος ανίκατε…. 

Διαβάστε επίσης:

Πλώρη για τα Oscar βάζει ο Γιάννης Οικονομίδης: Επίσημη η υποψηφιότητα της Ελλάδας με τη «Σπασμένη Φλέβα»

Γαλλία: Πρωτοφανής διεθνής σύνοδος κορυφής για το μέλλον του κινηματογράφου – Οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των πλατφορμών

«Spider-Man: Brand New Day»: Στην κορυφή του αμερικανικού box office για 6η εβδομάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dora-chrisikou-new
LIFESTYLE

Οργισμένη διάψευση από τη Δώρα Χρυσικού: Διακινούνται fake news για την κατάσταση της υγείας μου που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση

kosioni-xatzinikolaou-123
MEDIA

Πρεμιέρα Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου 

xrises_lires
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Απίστευτος 67χρονος παγίδευσε «σπείρα λογιστών»: Αντί για λίρες τους έδωσε πέτρες και… καλαμπόκια

AFD
ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικές απελάσεις, ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες και μαθητές με αναπηρία, λιγότερη «κατήχηση» για τον Ναζισμό: Το «όραμα» του AfD για τη Γερμανία

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 20:51
dora-chrisikou-new
LIFESTYLE

Οργισμένη διάψευση από τη Δώρα Χρυσικού: Διακινούνται fake news για την κατάσταση της υγείας μου που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση

kosioni-xatzinikolaou-123
MEDIA

Πρεμιέρα Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου 

xrises_lires
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Απίστευτος 67χρονος παγίδευσε «σπείρα λογιστών»: Αντί για λίρες τους έδωσε πέτρες και… καλαμπόκια

1 / 3