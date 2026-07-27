Μπρους Σπρίνγκστιν: Εμφάνιση – έκπληξη ως guest στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden

Takeaways by to pontiki AI Οι θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden παρακολούθησαν τον Μπρους Σπρίνγκστιν να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει τραγούδια με το συγκρότημα.

Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Who Says You Can't Go Home» και το «The Promised Land» του Σπρίνγκστιν.

Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Τζον Μπον Τζόβι αντιμετώπισε συμπτώματα ιγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του κατά τη διάρκεια προηγούμενης συναυλίας.

Η σειρά εμφανίσεων στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή, έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές του τραγουδιστή το 2022.

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Τους Bon Jovi πήγαν να δουν και αντίκρυσαν και τον Μπρους Σπρίνγκστιν να μοιράζεται τη σκηνή με τον Τζον Μπον Τζόβι.

Ο λόγος για τους θεατές της τελευταίας συναυλίας των Bon Jovi στο Madison Square Garden, που είδαν ξαφνικά τον 76χρονο μουσικό να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει τραγούδια, στο φινάλε της ένατης εμφάνισης του συγκροτήματος στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου.



Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζον Μπον Τζόβι υποδέχτηκε τον Σπρίνγκστιν λέγοντας: «Κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Μπρους Σπρίνγκστιν. Ο βασιλιάς της σπουδαίας πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Ποιος λέει ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις σπίτι;».





Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «Who Says You Can’t Go Home», ενώ στη συνέχεια ο Μπον Τζόβι συμμετείχε στο «The Promised Land» του Σπρίνγκστιν. Στην αρχή του τραγουδιού προσπάθησε να παίξει φυσαρμόνικα, όμως αντιμετώπισε δυσκολία, άφησε το όργανο στην άκρη και συνέχισε την ερμηνεία του, με τον Σπρίνγκστιν να αντιδρά χαμογελώντας.

Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συναυλία της Πέμπτης, όταν ο Τζον Μπον Τζόβι αναγκάστηκε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του νωρίτερα λόγω συμπτωμάτων ιγμορίτιδας που επηρέασαν τη φωνή του.





Απευθυνόμενος τότε στο κοινό, είχε ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας: «Λυπάμαι. Δεν είμαι καλά και δεν σας προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό». Η σειρά εμφανίσεων στο Madison Square Garden σηματοδότησε την επιστροφή των Bon Jovi στη σκηνή, έπειτα από την επέμβαση στις φωνητικές χορδές στην οποία υποβλήθηκε ο Τζον Μπον Τζόβι το 2022. Πρόσφατα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι έχει αναρρώσει πλήρως, ύστερα από πολυετή αποκατάσταση και φωνητική προετοιμασία.

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