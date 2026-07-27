Τζων Τίκης: Την Τρίτη η κηδεία του τραγουδιστή – Η ανακοίνωση των παιδιών του

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Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή Τζων Τίκη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που έκαναν τα παιδιά του.

Μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του εκλιπόντος στο Facebook, οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, ανέφεραν πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, στις 12:00 το μεσημέρι.

«Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους» αναφέρει η ανάρτηση.

Οι κόρες του ήταν εκείνες που γνωστοποίησαν τη θλιβερή είδηση μέσα από μία ακόμη ανάρτηση.

«I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita» έγραψαν.

Ποιος ήταν ο Τζων Τίκης

Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας ο Γιάννης Τεκές, αγγλοποίησε το όνομα του σε Τζων Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.

Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίζεται σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.

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