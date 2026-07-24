Πέθανε ο τραγουδιστής Τζων Τίκης

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής και συνθέτης Τζων Τίκης, ένας καλλιτέχνης που για περισσότερες από πέντε δεκαετίες υπηρέτησε το τραγούδι, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τόσο με ξένα όσο και ελληνικά κομμάτια.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι δύο κόρες του, Αντζελα και Ανίτα, με μια ανάρτηση που συγκίνησε φίλους, θαυμαστές και ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του.

«I did it my way…», έγραψαν, επιλέγοντας τους στίχους του θρυλικού τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα.

«Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita» αναφέρει η ανάρτηση.

Ποιος ήταν ο Τζων Τίκης

Στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας ο Γιάννης Τεκές, αγγλοποίησε το όνομα του σε Τζων Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με τους οποίους κέρδισε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Αργότερα ήταν ερμηνευτής στο συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», κάνοντας μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια.

Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίζεται σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής.

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