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24.07.2026 13:25

Εντυπωσιακό σκηνικό στη Χαλκιδική – Υδροστρόβιλος στα ανοιχτά της Ουρανούπολης (video)

24.07.2026 13:25
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Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Χαλκιδική, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ουρανούπολης, καθώς σχηματίστηκε υδροστρόβιλος πάνω από τα νερά του Σιγγιτικού Κόλπου.

Το φαινόμενο εμφανίστηκε κοντά στα νησάκια Δρένια, δίπλα στην Αμμουλιανή, με τον περιστρεφόμενο στρόβιλο να εκτείνεται από τη βάση του νέφους μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Μάλιστα, έχει καταγραφεί σε βίντεο η στιγμή που ο υδροστρόβιλος αναπτύχθηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή.

Ο υδροστρόβιλος αποτελεί έναν περιστρεφόμενο ατμοσφαιρικό στρόβιλο που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, συνήθως κάτω από σωρειτομελανίες ή καταιγιδοφόρα νέφη.

Στην Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες αστάθειας, και στις περισσότερες περιπτώσεις εξασθενεί χωρίς να προκαλέσει σημαντικές ζημιές όταν φτάσει στην ξηρά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
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