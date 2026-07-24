Εντυπωσιακό σκηνικό στη Χαλκιδική – Υδροστρόβιλος στα ανοιχτά της Ουρανούπολης (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Χαλκιδική, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ουρανούπολης, καθώς σχηματίστηκε υδροστρόβιλος πάνω από τα νερά του Σιγγιτικού Κόλπου.

Το φαινόμενο εμφανίστηκε κοντά στα νησάκια Δρένια, δίπλα στην Αμμουλιανή, με τον περιστρεφόμενο στρόβιλο να εκτείνεται από τη βάση του νέφους μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Μάλιστα, έχει καταγραφεί σε βίντεο η στιγμή που ο υδροστρόβιλος αναπτύχθηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή.

Ο υδροστρόβιλος αποτελεί έναν περιστρεφόμενο ατμοσφαιρικό στρόβιλο που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, συνήθως κάτω από σωρειτομελανίες ή καταιγιδοφόρα νέφη.

Στην Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες αστάθειας, και στις περισσότερες περιπτώσεις εξασθενεί χωρίς να προκαλέσει σημαντικές ζημιές όταν φτάσει στην ξηρά.

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Γεωργίου: «Πιθανόν το κίνητρο να είναι κάτι διαφορετικό» λέει η οικογένειά του ποινικολόγου – Ζητά να συνεχιστεί η έρευνα

«Τα μαζεύει» ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας: Το ETCS θα λειτουργεί ως το τέλος Αυγούστου

Χανιά: Εμπλοκή με την «κρητική μαφία» του ιατροδικαστή και του καθηγητή – Πώς έβγαζαν λάθη έμπορο ναρκωτικών