Φωτιά τώρα στον Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο της Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεσή της φωτιάς στην Αιτωλοακαρνανία κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
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