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ΚΟΣΜΟΣ

Ιωσήφ Βικτωράτος ΙΩΣΗΦ ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ

24.07.2026 16:11

Η νέα εξίσωση στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική του φόβου – Γιατί το Ιράν ανεβάζει τους τόνους προς τον Κόλπο

24.07.2026 16:11
iran will kill trump

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Οι νέες προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προς τους πολίτες των χωρών του Κόλπου, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios, όπου αποκάλυψε ότι βρίσκεται «κοντά» στη λήψη απόφασης για μια νέα, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, ενισχύουν τους φόβους για επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα του Ιράν.

Οι δηλώσεις Τραμπ θεωρήθηκαν ως ακόμη ένα βήμα κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των κρατών του Κόλπου να απομακρυνθούν από περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η προειδοποίηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ψυχολογικής πίεσης προς τις κυβερνήσεις του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Παράλληλα, η Τεχεράνη επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι τυχόν στρατιωτικά πλήγματα θα στοχεύσουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι άμαχοι είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.

Παράλληλα, η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ιράν να αυξήσει το κόστος για τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους, ενώ παράλληλα στέλνει μήνυμα ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στις ενεργειακές υποδομές και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ουσιαστικά, η προειδοποίηση λειτουργεί κυρίως ως μήνυμα αποτροπής προς τα αραβικά κράτη που συνεργάζονται στρατιωτικά με την Ουάσιγκτον. Αρκετές χώρες της περιοχής έχουν ήδη αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, φοβούμενες πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Πάντως, ακόμη και τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας των κρατών του Κόλπου θα δοκιμάζονταν σε περίπτωση συντονισμένης επίθεσης με πυραύλους και drones.

Σε κάθε περίπτωση, στη νέα αυτή η φάση, οι δηλώσεις Τραμπ και η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης αποτελούν αλληλοτροφοδοτούμενα στοιχεία μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ μέσω της απειλής νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η Τεχεράνη απαντά προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε χώρα διευκολύνει αμερικανικές επιθέσεις μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο των αντιποίνων.

Ο κίνδυνος πλέον δεν περιορίζεται σε μια διμερή αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν, αλλά αφορά το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης με σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

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