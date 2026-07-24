«Φλέγεται» και η Δυτική Όχθη: Νεκροί τέσσερις Παλαιστίνιοι και ένας Ισραηλινός – Με «σθεναρή απάντηση» απειλεί ο Νετανιάχου

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Νέα αιματηρά επεισόδια ξέσπασαν σήμερα (24/7) στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τέσσερις Παλαιστινίους να χάνουν τη ζωή τους από πυρά του Ισραηλινού στρατού.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, σε πυροβολισμούς στο χωριό Τελ.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι Ισραηλινοί πολίτες στοχοθετήθηκαν πριν ο στρατός ανταποδώσει τα πυρά.

Ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε σήμερα να απαντήσει «σθεναρά» μετά τον θάνατο.

«Θα απαντήσουμε σθεναρά εναντίον των τρομοκρατών και όσων τους έδωσαν εντολές», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας για να «συζητήσουν τις λεπτομέρειες της απάντησης στη φονική επίθεση».

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