Βουλή: Κορυφώνεται η μάχη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Δείτε live

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Η πολιτική και θεσμική σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή δεύτερη ημέρα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πάρει τον λόγο το μεσημέρι και να ακολουθήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στη διαδικασία αναμένεται να παρέμβουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.
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