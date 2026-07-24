Βουλή: Κορυφώνεται η μάχη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Δείτε live

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Η πολιτική και θεσμική σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή δεύτερη ημέρα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πάρει τον λόγο το μεσημέρι και να ακολουθήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη διαδικασία αναμένεται να παρέμβουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

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