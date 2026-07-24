«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Η εταιρεία ανακοίνωσε το τέλος της υποστήριξής τους – Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά την ερώτηση Βλάχου (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αμηχανία καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» για πιθανή διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ διέκοψε τη λειτουργία και την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων μετά από έρευνες των αρχών στα γραφεία της, προκαλώντας αναστάτωση στους δήμους.

Ο ΕΔΣΝΑ ζήτησε από τους δήμους να αναλάβουν προσωρινά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, απαγορεύοντας ρητά την αποξήλωσή τους μέχρι την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε προγενέστερες κοινοβουλευτικές απαντήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποφεύγοντας να προβεί σε νέο σχολιασμό για το ζήτημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ζητώντας ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και τη διασφάλιση των πόρων των δήμων από πιθανές επιβαρύνσεις.

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Παρά την προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου να… προσπεράσει το θέμα, παραπέμποντας σε παρελθοντικές απαντήσεις του ΥΠΕΝ, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αμηχανία την ανακίνηση του θέματος με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορους δήμους της χώρας.

Το γεγονός, δε, ότι το θέμα ανακινήθηκε από «γαλάζιο» βουλευτή – τον Γιώργο Βλάχο – σε μια στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά την υπόθεση για ενδεχόμενη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και το ότι η ερώτηση Βλάχου απευθύνθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από το ΥΠΕΝ, ενώ δόθηκαν νέα «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση για επιθέσεις και κριτική επιτείνει αυτή την αμηχανία.

Η εταιρεία «τραβάει την πρίζα»

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενημέρωσε ότι σταματά να υποστηρίζει τη λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα «σπιτάκια», που στοίχισαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατ. ευρώ, μια εβδομάδα μετά την έφοδο αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στα γραφεία της εταιρείας, σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν εντολής της Eυρωπαϊκής Eισαγγελίας.

Την 1η Ιουλίου η εταιρεία απέστειλε στον ΕΔΣΝΑ -στους δήμους δηλαδή της Αττικής- επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου παύει να υποστηρίζει τη λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Η εταιρεία δηλαδή σταματάει να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια και μάλιστα σε όποια από αυτά η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικούς της μετρητές για ρεύμα, διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, σταματά να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο δηλαδή ένα ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΔΣΝΑ απέστειλε στις 17 Ιουλίου έγγραφο προς τους δήμους-μέλη του, ζητώντας τους να αναλάβουν προσωρινά τη λειτουργία των Σπιτιών Ανακύκλωσης έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι δήμοι καλούνται να διατηρήσουν σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις, ενώ καταλήγει με τη φράση: «Παρακαλούνται οι δήμοι να μην απομακρύνουν ή αποξηλώσουν τα Σπιτάκια».

Τι είπε ο Μαρινάκης

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την ερώτηση Βλάχου, περιορίστηκε να πει ότι «έχω μπροστά μου τρεις απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια σε επίκαιρες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, άρα απαντήθηκαν αρμοδίως στην Βουλή. Υπάρχει η επίκαιρη 1392/ 16.9.2024 του κυρίου Φάμελλου που την απάντησε ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης.

Η επίκαιρη 165/ 31.10.2025 του κυρίου Ζαμπάρα, που την απάντησε ο νυν υφυπουργός στις 10.11.2026 ο κ. Τσάφος και άλλη μία επίκαιρη η 882/ 12. 05. 2026 του κυρίου Βλάχου πάλι, που την απάντησε πάλι ο κ. Τσάφος, ο εν ενεργεία Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρομαι, λοιπόν, πλήρως στις απαντήσεις του κυρίου Σκυλακάκη και του κ. Τσάφου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως, το θέμα δεν κλείνει καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή του προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φέρνει το θέμα στη Βουλή, ζητώντας να μάθει υπάρχει πρόβλεψη και ποια ώστε να μην επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και τελικά οι δημότες, για την επιστροφή του ποσού των 39.682.480 ευρώ, που αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες του συγκεκριμένου προγράμματος, εάν υπάρχει ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εάν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τι μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και την εξασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου των αντίστοιχων προγραμμάτων.

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